Frank Lammers en Wouter de Winther sneren naar elkaar bij Beau: ‘Wat is dit voor opmerking?’

Acteur Frank Lammers en politiek verslaggever Wouter Winther bleken gisteravond bij Beau geen goede vrienden te zijn. Lammers gaf de journalist een uitbrander over zijn artikel over prinses Amalia. En daarna werd de stemming er niet bepaald gezelliger op.

Telegraaf-journalist Wouter de Winther schreef gister het artikel met de kop Verjaardagsfeestje Amalia loopt uit de hand. Over de te drukbezochte achttiende verjaardag van onze kroonprinses. Hier waren te veel gasten aanwezig, ondanks de huidige coronaregels.

Frank Lammers tikt Wouter de Winther op zijn vingers

De tipgevers van De Winther hadden het over „een getal van honderd”. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) spreekt van 21 uitnodigingen waarvan niet iedereen kwam opdagen. Dat verbaast presentator Beau van Erven Dorens: „Dat je voor Amalia’s feestje afzegt”, grapt hij. De Winther noemt het pijnlijk, want volgens hem is de regel nu eenmaal vier personen en geldt dat voor alle jongens en meisjes die achttien worden. „De koning heeft daarvoor boete moeten doen bij de minister president.” Hoe Rutte en de RVD daarop reageerden, lees je hier.

Acteur Lammers haakt in. „Ik wil niet de toon zetten voor deze avond. Of misschien ook wel. Maar waarom zeg je nou: ‘Ze zeiden wel honderd’? Dat is een beetje hijgerig. Laat dat meisje met rust.” Hoeveel bezoekers precies aanwezig waren, blijft een beetje onduidelijk. „Als jij niet zeker weet dat daar honderd mensen waren, moet je dat hier ook niet op die manier zeggen”, aldus een duidelijk geïrriteerde Lammers.



Oh, mooi, Frank Lammers die even zegt zeur niet zo over aantal gasten en ik vind het geweldig. #beau — Dennis (@Dennis5103) December 15, 2021



Heerlijk hoe Frank Lammers politiek verslaggever Wouter de Winther op zijn plek zet.#Beau — Laurens van Oene (@LaurensvanOene) December 15, 2021



In Undercover was Frank Lammers als acteur leuk. In overige media waarin hij verschijnt, is het een vervelend, vol van zichzelf mannetje. #beau — Fred Bosman (@FjBosman) December 15, 2021

Verhitte discussie bij Beau

Van Erven Dorens probeert de boel wat te sussen met wat grapjes tussendoor. Maar Lammers blijft stellig. „Ik houd hier niet van. Als je het zo zegt, dan zijn het er alweer honderd. En straks zijn het er 150.”

De Winther sneert daarna naar Lammers terug. „We hebben helaas geen vacatures meer voor de Jumbo-acteur.” Wat voor nog meer spanning aan tafel zorgt. „Wat is dit voor opmerking?”, vraagt Lammers. De presentator probeert nog steeds de boel te redden. Volgens Lammers weet men helemaal niet hoeveel mensen er daadwerkelijk op het feestje waren. „Misschien moet je eerst het artikel lezen voordat je een mening geeft”, reageert De Winther.



Wanneer gaat Wouter de Winther zijn excuses aanbieden aan Frank Lammers? Wat een sneue opmerking. #beau — Esther (@Sillytje81) December 15, 2021

Vrede sluiten

Het feestje vond plaats in de tuin van het paleis en was dus in de buitenlucht. Daarover had de koning volgens De Winther wel nagedacht. „Zij dachten: ‘We zitten goed als we in de tuin zitten’. Maar dan blijkt uiteindelijk niet zo.”

Uiteindelijk oppert Van Erven Dorens dat de acteur en journalist aan tafel nog vrede sluiten. „Kan dat nog? We moeten toch de kerstgedachte in stand houden”, zegt hij. Waarna Lammers gebarend een kruisje slaat. Op Twitter lijkt het erop dat de meerderheid van de kijkers team Lammers is.



Kan me niet voorstellen dat Frank Lammers niet heel graag even 2 minuten Ferry Bouman wilde zijn. Vooral zijn gezichtsuitdrukking op 1:00. 😂😂😂#beau https://t.co/MoTvqfPxEN — Amir Boudhan (@AmirBoudhan) December 16, 2021

Wil je de hele uitzending van Beau bekijken? De aflevering van gisteravond vind je hier.