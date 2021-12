Kijkers schudden het hoofd: Sven Kockelmann met meloen voor Rutte en Kaag aan tafel in Op1

Het lukte talkshow Op1 gisteren de belangrijkste leiders van het nieuwe kabinet alle vier als gast te krijgen. Maar om dan als presentator Sven Kockelmann een meloen uit de hoge hoed (of beter tas) voor de neuzen van onder meer Mark Rutte en Sigrid Kaag te toveren…

Nee, dat viel bij de kijkers van Op1 niet zo goed. De makers van het programma hadden met Mark Rutte, Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra en Gert-Jan Segers als gasten vooraf waarschijnlijk goede hoop op een prachtig kijkcijfer. Dat kwam er echter niet. Concurrent Beau scoorde met 922.000 kijkers zelfs een veel beter aantal dan de 734.000 van Op1. Beau van Erven Dorens kreeg in zijn show overigens nog een korte aanvaring tussen acteur Frank Lammers en journalist Wouter de Winther te verwerken.

Meloen voor de neus van Rutte in Op1

Op wat aanvaringen had Sven Kockelmann over het zo moeizaam tot stand gekomen kabinet (recordlengte qua formatie sinds maart) ongetwijfeld ook gehoopt. Die kwamen er in een speciaal ingerichte studio in hotel Des Indes in Den Haag niet, het was wat gezapig. Kockelmann greep echter al snel naar een tas onder zijn Op1-stoel. Wat eruit kwam: een meloen.

„Ik ben benieuwd aan wie ik hem moet uitreiken deze keer”, startte Kockelmann met het gezonde ronde ding in zijn hand. „Gert-Jan Segers zal hem herkennen.” Kockelmann, die zijn groente-vondst (ja, meloen is groente, het behoort tot de komkommerfamilie) dus blijkbaar al eerder had gebruikt: „Wie heeft de grootste meloen moeten slikken?” Wopke Hoekstra vond het ‘een kleine meloen’. Sigrid Kaag: „Je kunt hem ook opensnijden.”

Mark Rutte besluit te antwoorden

De nu nog demissionair premier Mark Rutte besloot – zichtbaar met enige tegenzin – maar te antwoorden: „Weet ik niet. We hebben geen van de vier het verkiezingsprogramma precies kunnen uitvoeren. Dit is Nederland, dat betekent dat je compromissen sluit. En dat hoort ook zo. Ik vind dat het allemaal verdedigbare compromissen zijn. Dat geldt voor ons alle vier.”

Kockelmann probeert het dan nog met ‘ik hoor vanuit uw partij dat men zich niet heel erg herkent in het regeerakkoord’. Rutte weer: „Ik had vanavond een sessie met Sophie Hermans en zeshonderd leden. Dat was zeer positief, ik heb er geen wanklank gehoord. Wel dat men veel herkent van het VVD-gedachtegoed, maar ook dat zij zien hoe wij geprobeerd hebben vanuit dat gedachtegoed compromissen te sluiten met anderen. Wat ook logisch is. Ze weten dat wij zo’n 22 procent van de stemmen hadden, dus 78 procent heeft geen VVD gestemd. Je kunt het ook niet in je eentje afdwingen.”

‘Tenenkrommend deze Op1’

En daarmee was het meloen-verhaal ten einde. De kijkers van Op1? Die vonden het (gesprek) niks. En vertrokken misschien wel naar Beau. Op Twitter lieten zij zich nog wel even gelden. „Het was een tenenkrommend gesprek met

SvenKockelmann in een tranentrekkende hoofdrol”, vond iemand. Al waren er ook kijkers die het wel een prima en goed voorbereid interview vonden. Een kort overzicht van andere reacties.



De anders zo kritische Sven Kockelmann met scherpe vraagstelling, legt de 4 voorheen afgetreden politici vanwege een scala aan schandalen, nauwelijks het vuur aan de schenen. Wel toont hij zijn meegebrachte watermeloen. Een hoogtepunt! #Op1 #NPO1 #Kippenvel — Moppermans (@Moppermans) December 15, 2021



Sven Kockelmann op de redactie: Vergeet niet de BTW van die zakelijk gebruikte meloen van de belasting af te trekken nu het nog kan. — Trevor Fitzright (@T_Fitzright) December 15, 2021



Eigenlijk is het erg dat @SvenKockelmann zo alleen staat qua interviewwijze. Zou toch gewoon de norm moeten zijn? #kritisch #doorvragen #lekkerirritant — Juul (@Juul_Verheijen) December 15, 2021



Sven Kockelmann kreeg een paar keer behoorlijk en verdiend, de deksel op z’n neus van @WBHoekstra #wnl @op1npo — E.J. vd Meulen✈ (@ejvandermeulen) December 15, 2021



Volgens mij moet er, nu sprake is van de eerste signalen van nieuwe politiek, ook nieuwe journalistiek ontstaan als ik naar de onvruchtbare worsteling van Sven Kockelmann kijk….. — Arno Verhoeven (@VerhoevenAHM) December 15, 2021



Hé Sven

Ga jij eens even naar de groenteboer om een meloen te kopen want vanavond heb jij bij #Op1 een interview met 4 debielekes voor 17 miljoen debielekes #Op1npo — Roeftan Jalon (@RoeftanJalon) December 15, 2021



Het begint met een meloen, maar straks brengt Sven nog het zwaard van Damocles mee #op1 — J. Brus (@Jebru91) December 15, 2021

