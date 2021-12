Rutte en de RVD verdedigen ‘te druk’ verjaardagsfeest Amalia: ‘Een belangrijk moment in haar leven’

Op 7 december mocht kroonprinses Amalia 18 kaarsjes uitblazen en dat heeft ze afgelopen zaterdag goed gevierd. Nou ja, ‘goed’, niet als het om de coronamaatregelen gaat. Ze nodigde namelijk maar liefst 21 gasten uit. Een heel stuk meer dan de vier die zijn toegestaan. Demissionair premier Rutte en de Rijksvoorlichtingsdienst verdedigen het feest nu. Ze benoemen dat het „een belangrijk moment” in haar leven is.

Vanwege de coronamaatregelen waren de meeste feestelijkheden rond de verjaardag van de prinses afgelast. Volgens Rutte en de RVD was er het een en ander „in huis gepland”, maar dat was „ruim voor de verjaardag” afgeblazen. Afgelopen zaterdag werd „op het laatste moment” alsnog het feestje georganiseerd in de paleistuin.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Brief premier Rutte: Amalia had 21 gevaccineerde én geteste gasten in de buitenlucht op feestje. “De familie verkeerde in de overtuiging met deze bijeenkomst buiten en met de genomen voorzorgsmaatregelen op een verantwoorde manier met de corona-adviezen om te gaan.” pic.twitter.com/Sp3pGB6qT7 — Rick Evers (@RickEversRoyal) December 15, 2021

‘Hielden afstand en deden test’

In een brief aan de Tweede Kamer zegt Rutte wel dat niet iedereen die was uitgenodigd, ook kwam. Hoeveel mensen uiteindelijk aanwezig waren, is niet bekend. „De koning heeft mij laten weten dat het bij nader inzien niet goed was om dit zo te organiseren”, zegt Rutte in de brief. „Ik vind dat een verstandige reactie.”

De RVD en Rutte beklemtonen dat alle gasten gevaccineerd waren en een coronatest hadden gedaan. „Ook hebben zij een gepaste afstand in acht genomen. De familie verkeerde in de overtuiging met deze bijeenkomst buiten en met de genomen voorzorgsmaatregelen op een verantwoorde manier met de corona-adviezen om te gaan.”

Te drukke verjaardag Amalia

Door berichtgeving van De Telegraaf kwam het feestje aan het licht. De krant had bronnen gesproken die zeiden dat er wel honderd mensen aanwezig waren. Later bevestigde de Rijksvoorlichtingsdienst dat bericht, maar hield het op 21 genodigden, die dus niet allemaal kwamen.

Verschillende politici keuren nu het feestje van de kroonprinses af. Kamerlid Eva van Esch (PvdD) vindt dat alle 18-jarigen zich aan de maatregelen houden, ook prinses Amalia. „Als we uitzonderingen maken voor het koninklijk huis, kunnen al onze maatregelen overboord.” BBB-leider Caroline van der Plas begrijpt dat Amalia haar verjaardag wilde vieren. „Maar heel veel verjaardagen worden uitgesteld.” Ze vindt de koninklijke familie „menselijk, maar niet genoeg bewust van hun voorbeeldfunctie”. ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker zegt dat voor iedereen dezelfde regels gelden.

Het is niet de eerste keer dat de Oranjes worstelen met het eerbiedigen van de corona-adviezen van het demissionaire kabinet. Eerder hield de koninklijke familie geen afstand tijdens een reis naar Griekenland en bezocht Willem-Alexander een volkswijk tijdens een wedstrijd van het Nederlands elftal. Ook hier werd geen afstand gehouden, hoste hij mee met de feestvierders en schudde hij handen.