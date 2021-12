Avondlockdown? Dan maar ‘s ochtends concerten geven, dacht dit poppodium

Poppodium Victorie in Alkmaar denkt – zo blijkt – niet in problemen, maar in oplossingen. Nu er vanwege de avondlockdown geen concerten meer mogen plaatsvinden, gaan zij ‘s ochtends concerten op de planning zitten. Eind december is het eerste concert uit een reeks Opstaan Met-concerten.

Zangeres MEAU, momenteel op nummer 1 in de hitlijsten met het lied Dat Heb Jij Gedaan, bijt op 29 december het spits af. Victorie noemt de vroege concerten een „mooi nieuw ochtendritueel”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Poppodium voert ochtendconcerten in

Wat nog wel een beetje roet in het eten gooit, is het maximale aantal bezoekers. Er moet weer 1,5 meter afstand gehouden worden, dus de zaal mag niet bomvol staan. Zo’n zeventig bezoekers worden, in duo’s, toegelaten voor de vroege concerten. Maar dat is voor de bezoekers ook wel weer fijn, zij zijn zo zeker van een intiem concert.

„We zijn steeds op zoek naar nieuwe programma-ideeën en oplossingen”, laat een woordvoerder van Victorie weten. „We kunnen wel depressief in een hoekje zitten maar daar schiet je ook niets mee op. We willen gewoon doorgaan. En ook dat het publiek ons blijft vinden.” Naast een vroeg muzikaal spektakel krijgen de bezoekers ook een ontbijtje, van een voormalig chefkok.

Avondlockdown verlengd

Gisteren, tijdens de persconferentie, maakten Rutte en De Jonge bekend dat we tot zeker 14 januari met de avondlockdown blijven zitten. Dat betekent dat er ‘s avonds vrijwel niks meer kan. Boodschappen doen nog wel, tot 20.00 uur. Maar verder is alles dicht.

Voor cultuurliefhebbers, maar ook voor sporters zijn die regels erg vervelend. Daarom pleiten een hoogleraar en een vitaliteitscoach ervoor om gewoon tijdens werktijd te gaan sporten.

„Eigenlijk is het sowieso gek dat het nog niet normaal is om onder werktijd te sporten”, zegt vitaliteitscoach Shareen Richardson. „De wereld verandert zo hard, het is gek dat we nog steeds aan de 9 tot 5-mentaliteit hangen.” Als je wil dat iemand autonoom werkt – werken op tijden die voor diegene fijn zijn – is het gek dat je niet onder werktijd mag sporten, zegt de coach. „Helemaal als je bedenkt dat veel werkgevers van je vragen dat je 12 tot 15 uur per dag bereikbaar bent. Dan kun je dus nooit rustig naar de sportschool.”