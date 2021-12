Drama met springkussen in Australië, vier kinderen omgekomen

Zeker vier kinderen zijn overleden door een tragisch incident met een springkussen op het eiland Tasmanië in Australië. Vier andere kinderen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Nog één kind is opgenomen met zwaar letsel, meldt de politie. Het springkussen in de vorm van een kasteel ging door de sterke wind de lucht in, waarna kinderen van een hoogte van zo’n 10 meter op de grond terechtkwamen.

Springkussen Australië van basisschool

Het ongeluk gebeurde gisteren op een basisschool in Devonport, waar het einde van het schooljaar in Australië werd gevierd. Een sterke wind zou het springkasteel hebben opgepikt, waarna meerdere kinderen van grote hoogte naar beneden vielen. Op beelden is te zien hoe de restanten van het springkasteel in een boom hangen en hulpverleners massaal aanwezig zijn bij de basisschool. Er werden meerdere reddingshelikopters ingezet en slachtoffers zijn naar verschillende ziekenhuizen vervoerd.



#UPDATE: Four children have now been confirmed dead and several more are fighting for life, after strong winds lifted a jumping castle ten metres off the ground at a Tasmanian primary school. @rachbaxter9 #9News LATEST: https://t.co/s43lIA47RR pic.twitter.com/ND8Z5qDHrR — 9News Queensland (@9NewsQueensland) December 16, 2021

Premier: ‘Ondenkbaar hartverscheurend’

Politiekorpschef Debbie Williams kan om privacyredenen nog geen details geven over de identiteit van de overleden kinderen. Ooggetuigen spreken tegenover het Australische ABC News van een heftige situatie bij de basisschool. Zo zouden ouders nog niet op de hoogte zijn of hun kind tot de slachtoffers behoort.

Premier Scott Morrison van Australië spreekt in een reactie van een „ondenkbaar hartverscheurend” incident. „De gebeurtenissen die vandaag hebben plaatsgevonden in Devonport zijn zeer schokkend”, aldus Morrison.

Springkussens in Nederland

In het Brabantse Rucphen raakte in mei 2019 een kind ernstig gewond door een ongeval met een springkussen. Het springkussen zakte door een nog onbekende oorzaak in elkaar. Voetbalvereniging RSV uit Rucphen – waar het ongeval plaatsvond – sprak van een drama. Het ongeval gebeurde volgens RSV op de stormbaan tijdens een jeugddag.

Het Openbaar Ministerie eiste deze week nog dat het inmiddels wegens huizenbouw gesloten Zaandamse speelpaleis Ballorig een boete van 20.000 euro moet betalen. Dit wegens schuld aan zwaar lichamelijk letsel voor een 7-jarig kind. Hij viel voorjaar 2019 van een luchtkussen. Tegen fabrikant Sidijk uit Heerenveen is een boete van 50.000 euro geëist, waarvan 30.000 voorwaardelijk.