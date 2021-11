Margriet van der Linden over talkshow M: ‘Soms luisteren naar negatieve reacties’

Vanaf vanavond kun je Margriet van der Linden weer op de buis tegenkomen. Het vijfde seizoen van KRO-NCRV’s talkshow M, een praatprogramma, zal vanaf vandaag weer elke werkdag op NPO 1 te zien zijn. De host van het programma, Van der Linden, denkt dat het nieuwe seizoen mensen zal verrassen en interesseren. Toch voelt ze ook een bepaalde druk om iets goeds neer te zetten, vertelt ze het ANP. „Dat hoort gewoon bij dit type programma.”

Want, zo legt de presentatrice uit, je probeert mensen mee te krijgen, maar al die mensen hebben nou eenmaal een mening. „Wat natuurlijk ook mag.” Kijkers delen die mening steeds vaker via sociale mediaplatforms, valt de presentatrice op, ook over haar programma’s. Dat zijn positieve, maar ook negatieve berichten. Soms is dat lastig, vindt ze.



„Mensen zeggen: ‘Laat het van je afglijden en leg het naast je neer’. Maar zo werkt het niet. Schelden en pesten is niet leuk, online net zo goed.” Toch is het volgens Van der Linden ook belangrijk om gehoor te geven aan die negatieve berichten, wat ze dan ook wil blijven doen. „Je maakt een programma voor mensen. Als die iets terugzeggen, dan moet je daarnaar luisteren.”

‘Veel lol trappen met tafelgasten’ in talkshow M

Hoewel het nog afwachten is wat het publiek van het nieuwe seizoen van haar talkshow M vindt, heeft de presentatrice er zelf een goed gevoel over. Vooral de interactie met mensen staat weer centraal, zegt ze. De presentatrice hoopt in dit seizoen „veel lol te trappen” met haar tafelgasten, maar ook scherpe discussies te gaan voeren.

Over de gasten die dit seizoen aanschuiven, wil Van der Linden nog niet te veel zeggen. Wel verklapt ze dat ze de wens koestert om ook jongeren uit How To Be Young aan tafel te krijgen, de docuserie bij KRO-NCRV die ze kortgeleden maakte over Europese jongeren die met allerlei moeilijke maatschappelijke thema’s te maken krijgen. „Ik hoop dat het lukt. Dat moet gewoon gaan lukken.” In de docuserie wordt o.a. het geweld tegen vrouwen in Turkije aangekaart aan de hand van persoonlijke verhalen.

Met het oog op veel interessante tafelgasten, bekend en minder bekend, en „veel show en veel talk”, verwacht Van der Linden dat het weer een goed seizoen gaat worden van talkshow M. Waarschijnlijk zullen er naast veel positieve berichten ook mensen zijn die negatiever reageren. Maar dat hoeft eigenlijk niet iets verkeerds te zijn, zegt ze. „Mensen kunnen misschien ontzettend fitten, maar dan zitten ze er in elk geval wel naar te kijken.”