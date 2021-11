Documentaire over kanker van Ruud de Wild raakt publiek: ‘Ben er stil van’

De documentaire van Ruud de Wild over kanker heeft veel losgemaakt bij het publiek. Gisteravond werd Diagnose de Wild uitgezonden, waar maar liefst 847.000 mensen naar keken. In de KRO-NCRV-documentaire vertelt de radio-dj over zijn eigen leven met darmkanker, de impact van de operaties en wat zijn ziekte betekent voor zijn relatie met zijn vriendin Olcay Gulsen.

De 52-jarige dj maakte in maart bekend dat hij darmkanker had en stopte toen tijdelijk met zijn radioprogramma. Hij is inmiddels kankervrij en keerde in oktober terug op de radio. De dj wilde samen met zijn arts en bekenden een ‘kanker voor dummies’ maken. Het NPO 1-programma staat op de zesde plek in de lijst met best bekeken programma’s, aldus Stichting KijkOnderzoek.

Diagnose de Wild

Door zijn ziekte is de radio-dj ruim een half jaar weggeweest bij NPO Radio 2, maar sinds een maand is hij weer te horen in het programma De Wild in de Middag. In september liet hij aan zijn volgers op Instagram weten dat hij weer helemaal schoon is. Ook maakte hij gebruik van het moment door zijn vriendin te bedanken. „Al vind ik het nog doodeng om te zeggen, maar ik ben beter. Olcay, ik weet niet hoe ik jou moet bedanken.”

De warme reacties op de documentaire van De Wild is het stel niet ontgaan. Op Instagram reageert Gulsen: „Wat een prachtige en ontroerende reacties n.a.v. Diagnose de Wild. Ruud zei al heel snel na zijn diagnose dat hij een documentaire wilde maken over zijn ziekteproces in de hoop anderen te helpen en het taboe te doorbreken. Het is wellicht niet altijd makkelijk om over ontlasting te praten.” Ook spoort ze haar volgers aan om op te letten als ze klachten ervaren die lijken op darmkanker. „Vroegtijdige opsporing vergroot de kans op herstel. Mocht je klachten hebben, ga naar je huisarts of check darmkanker.nl.”

Alleen maar lof op sociale media voor Ruud de Wild

Op sociale media spreken kijkers hun bewondering uit voor De Wild. „Stoer om je zo open en bloot te geven in de mooie docu”, twittert iemand. „Wat mooi, ontroerend, openhartig dat je/jullie dit gedeeld hebt/hebben, en zo fijn dat je ‘schoon’ bent”, zegt een ander.



Ook de relatie tussen De Wild en zijn vriendin Gulsen wordt veelvoudig besproken op Twitter. Zo noemen velen hen een „sympathiek stel”. Ook zegt iemand „nooit wat met showbizz koppels” te hebben, „maar hen vind ik leuk samen. Vooral omdat ze zo open en oprecht zijn.”