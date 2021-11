Aftrap carnavalsseizoen op veel plekken afgeblazen na noodkreet Limburgse ziekenhuizen

Onder andere Heerlen en Kerkrade hebben de aftrap van het carnavalsseizoen, dat traditiegetrouw op de 11e van de 11e begint, afgeblazen. Zij geven hiermee gehoor aan de noodkreet van de Limburgse ziekenhuizen, die een opnamestop moesten afkondigen vanwege de grote hoeveelheid coronapatiënten.

‘Aod òp Nuj’, dat woensdagavond gevierd zou worden, gaat daarmee niet door.

Aftrap carnavalsseizoen afgelast

Donderdag haalde voorzitter Antoin Scholten van de Veiligheidsregio Limburg Noord al een streep door de provinciale aftrap van de 11e van de 11e in Roermond voor noord- en midden-Limburg. De dag daarna besloten de zestien burgemeesters van Zuid-Limburg de start van het carnavalsseizoen wel lokaal gewoon te vieren. Volgens de landelijke richtlijnen inzake corona zou dat mogelijk moeten zijn. De burgemeesters van Heerlen, Brunssum en Kerkrade komen hier echter op terug en nemen nu alsnog een andere beslissing.

Dat zij de carnavalsfeesten die deze week zouden plaatsvinden alsnog verbieden, heeft alles te maken met de noodkreet van de Limburgse zorgketen die gisteren kwam. Voorzitter Helen Mertens van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) riep bestuurders op om grootschalige evenementen, zoals de carnavalsfeesten, af te schalen. „We hadden afgelopen weken al opnamestops in ziekenhuizen in Limburg. Dat geeft natuurlijk een enorme ontwrichting in onze provincie”, zei ze hier zondag over in Nieuwsuur (NPO2).

‘Veel pijn in het hart’

Roel Wever, burgemeester van Heerlen, vertelt aan 1Limburg dat hij werd gebeld door het Zuyderland ziekenhuis. „Zij kunnen niet anders dan een opnamestop voor coronapatiënten invoeren. Dat heeft ertoe geleid dat we intern overleg hebben gevoerd. In het overleg hebben we gekeken of het verstandig is om Aod òp Nuj door te laten gaan. We kunnen niet anders dan de viering af te gelasten”, stelt Wever. Hij begrijpt dat dit voor de organisatoren een enorme klap is. „Het doet hen heel veel pijn in het hart, maar ze snappen onze visie wel en accepteren het besluit.”

Grote evenementen onverstandig

Het is volgens Mertens inmiddels voldoende bewezen dat grote, massale evenementen nu eenmaal leiden tot meer besmettingen. „Ik vind dat we ons met zijn allen maximaal moeten inspannen om het aantal besmettingen naar beneden te krijgen”, zei Mertens in het programma van NOS-NTR. Ook Wever doet een dringende oproep aan de landelijke overheid. „Er moet op zeer korte termijn strenger beleid komen. Nu zijn we gedwongen lokaal andere beslissingen te nemen, terwijl de evenementen wel binnen de landelijke kaders passen die nu nog gelden”, zegt hij. „Geconfronteerd met de actuele situatie, de noodkreet van de ziekenhuizen, is het onverstandig om grote evenementen te organiseren.”