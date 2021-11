‘Radioloog werkt ondanks coronabesmetting door in ziekenhuis Den Bosch’

Een radioloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch is besmet met corona. Toch werkt hij gewoon door. Dit tot grote ontsteltenis van collega’s, die in een anonieme reactie zeggen zich „onveilig te voelen”.

Toch meent een woordvoerder van het ziekenhuis dat doorwerken met corona mag als iemand „onmisbaar is voor de continuïteit van de zorg”. Dat meldt het Brabants Dagblad.

Radioloog met coronabesmetting werkt door

De coronabesmetting werd afgelopen woensdag bij de radioloog vastgesteld na een positieve pcr-test. Verontruste personeelsleden van het JBZ melden nu aan het Brabants Dagblad dat de besmette persoon sindsdien nog steeds werkzaam is. „We hebben dat bij leidinggevenden aangekaart, maar krijgen te horen dat het besmettingsrisico heel laag is”, zegt een medewerker in een anonieme reactie.

De medewerker vindt dat het ziekenhuis hiermee tegen de richtlijnen van het RIVM ingaat. Die richtlijnen zeggen namelijk dat je met corona tien dagen in quarantaine moet. „Bizar dat juist het ziekenhuis dat zelf anders invult. Wij voelen ons onveilig. We hebben ook familieleden met een zwakke gezondheid.”

Onmisbaar voor de continuïteit

Het JBZ legt uit dat ze een beleid hebben dat medewerkers die onmisbaar zijn voor de continuïteit van de zorg ook met een besmetting mogen komen werken. Dit „omdat het uitvallen van de desbetreffende persoon ervoor zorgt dat wij bepaalde noodzakelijke zorg niet meer kunnen voortzetten”. In dat geval zouden er dus patiënten moeten worden afgezegd.

Hoewel het JBZ niet de specifieke casus van de radioloog bevestigt, bevestigen ze in een reactie wel dat ze „onlangs deze keuze hebben moeten maken. In deze specifieke situatie hadden we anders moeten ingrijpen in het borstkankerprogramma en afspraken met patiënten moeten afzeggen.” Om die reden heeft het ziekenhuis besloten om af te wijken van de richtlijnen van het RIVM.

‘Onveilig gevoel niet nodig’

Het doorwerken gaat in dit soort situaties wel onder stricte voorwaarden. Medewerkers mogen alleen komen als iemand in volledige afzondering zijn/haar werk kan doen. „Dat betekent dat iemand een medisch mond-neusmasker draagt en 1,5 meter afstand houdt”, zegt een woordvoerder. Het onveilige gevoel dat ziekenhuismedewerkers hebben, is volgens haar dan ook niet nodig. „Dan is sprake van een virusload onder een bepaald niveau.” Het is niet duidelijk of de radioloog in kwestie gevaccineerd is.

Het is de eerste keer dat er nieuws naar buiten komt dat ziekenhuismedewerkers aan het werk zijn met besmetting. Toch is het mogelijk dat het in de realiteit vaker voorkomt. Als werknemer ben je namelijk niet verplicht om aan je werkgever te vertellen dat je met corona besmet bent: dat is een inbreuk op je privacy. Toch is het dringende advies van de overheid om bij besmetting, en ook bij klachten, thuis te blijven en dit door te geven aan je werkgever.