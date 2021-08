Oud-kandidaten Expeditie Robinson: ‘Winnen is niet altijd de oplossing’

Niet 18, maar 26 deelnemers doen dit jaar mee aan de strijd om de titel Robinson van het jaar 2021. Bij die deelnemers zitten namelijk ook oude bekenden van het overlevingsprogramma. Zo gaan onder andere acteur Loek Peters en presentator JayJay Boske opnieuw het avontuur aan in de ongerepte natuur van Kroatië. Hebben de oud-kandidaten van Expeditie Robinson geleerd van hun lessen? Metro gaat met de avonturiers in gesprek.

Eén van de meest spraakmakende kandidaten van Expeditie Robinson is JayJay Boske, voormalig rugbyspeler en televisiepresentator. Na een samenzwering van Kamp Noord en Kamp Zuid in 2016 werd Boske er op brute wijze uitgeknikkerd. Hij ontving veel kritiek na zijn deelname en twijfelde dan ook of hij wel opnieuw mee moest doen, toen hij gevraagd werd.



„Ik moest het wel even overleggen met mijn ouders”, aldus de voormalige topsporter. „Het was namelijk zo erg dat zij zelfs bedreigd zijn na mijn deelname in 2016. Daardoor zijn ze heel voorzichtig geworden met de media.”

Jay Jay: ‘Winnen is niet altijd de oplossing’

Ondanks het feit dat JayJay 23 dagen op Afvallerseiland moest doorbrengen, zegt hij: „Expeditie Robinson is het mooiste programma dat te vinden is op de Nederlandse televisie.” Ter voorbereiding aan zijn deelname dit jaar, heeft Boske een nieuwe tactiek: „Veel trainen. Ik ben ongeveer vijf tot zeven kilo aangekomen voor de expeditie. Ik ben ook zes jaar ouder geworden, waardoor ik inmiddels weet wanneer ik mijn mond moet houden. Winnen is niet altijd de oplossing. Dus heb ik dit jaar geprobeerd dat wat meer los te laten.”

Dat er dit jaar wederom een boerin uit Boer zoekt Vrouw meedoet aan het overlevingsprogramma, voelt voor Boske aan als thuiskomen. Met de nuchtere boerin Bertie bouwde hij in 2016 een sterke band op, nadat zij wekenlang met elkaar op een eiland moesten doorbrengen. „Ik vind het leuk om Annemiek te zien”, vertelt Boske. „Boeren zijn de beste mensen voor dit programma. Ze werken hard, zeuren niet en zijn wel wat gewend. Wat hen ook speciaal maakt, is dat de meeste boeren hun hoofd kunnen uitzetten. Ze maken lange dagen, maar zijn alsnog positief. Dat vind ik heel knap.”



Dat kan Annemiek Koekoek uit Boer zoekt Vrouw beamen. Volgens de boerin heeft haar „nuchtere karakter en kennis van de natuur wel voordelen”. „Ik vond het een bizar gegeven dat sommige kandidaten niet in het gras durfden te slapen. Die waren bang voor teken. Ik snap het wel, want ik krijg zo’n negen teken per jaar aan mijn lijf”, aldus Koekoek.

Expeditie Robinson recept om durven stil te staan

Het feit dat er zo weinig groeide in Kroatië aan voedsel, was het meest frustrerende voor de boerin. „Je had er wel vijgen en wilde asperges, maar die waren nog niet rijp. We zaten er simpelweg in het verkeerde seizoen.”

Iemand die dit jaar ook meedoet voor de tweede keer is Penoza-acteur Loek Peters. In de vijftiende reeks van Expeditie Robinson (2014) moest de acteur noodgedwongen de expeditie verlaten vanwege een slijmbeursonsteking. Peters: „Ik was nog niet klaar met de expeditie. Daarom doe ik dit jaar weer mee. Wat ik zo bizar vind, is dat je tijdens dit programma alles loslaat. Dus alle zekerheden, waaronder je familie, vrienden, maar ook dagelijkse routines. Ik kan het iedereen aanraden die geleefd wordt, vooral mensen met jonge kinderen zullen dit herkennen.”

Iets dat de acteur wederom heeft geleerd van het avontuur? „Stilstaan. En ook durven stilstaan. We leven allemaal op een hoog tempo door, maar als je opeens uit je normale routines komt, kun je beter je rust momenten pakken. Na de expeditie voel ik meer contact met mijn lichaam dan daarvoor.”