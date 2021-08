8 oud-kandidaten toegevoegd aan Expeditie Robinson 2021: dit zijn hun kansen

In voorgaande seizoenen van Expeditie Robinson reisden deze 8 oud-deelnemers vol enthousiasme naar onbewoonde eilanden rond de wereld. Maar allemaal kwamen ze terug met lege handen. Nu krijgen ze een tweede kans en hebben zij maar één doel: om dit jaar dan eindelijk de titel Robinson van het jaar binnen te slepen.

Wie overleeft dit jaar de strijd op het eiland in Kroatië? Metro stelt alle acht oud-deelnemers aan je voor en schat aan de hand van overlevingssterren hun kansen in op de titel Robinson van het jaar 2021. Benieuwd hoe wij de overige achttien deelnemers inschatten? Lees dan ons eerste artikel, waarin wij ze voorstellen en hen de beruchte sterren geven.

Dit zijn de 8 oud-deelnemers van Expeditie Robinson 2021

Acht oud-deelnemers krijgen een tweede kans. Dit zijn ze:

1. Loek Peters

De meeste mensen zullen acteur Loek Peters kennen als Berry uit de spraakmakende tv-serie Penoza. Daarnaast speelde Peters een rol in Rokjesdag, De Verraders en A’dam – E.V.A. In de de vijftiende reeks van Expeditie Robinson (2014) moest de acteur noodgedwongen de expeditie verlaten vanwege een slijmbeursonsteking. Door deze medische reden is hij niet ver gekomen in het programma, wat hem nog steeds dwars zit. En dus doet ‘ie opnieuw mee.

Geschatte overlevingskans:

Metro schat de kansen voor de stoere acteur hoog in. In Penoza kun je crimineel Berry maar beter vrezen en in het echt lijkt dat hetzelfde te zijn. Peters is geen watje en dus denken wij dat hij nog ver zou kunnen komen, mits zijn gezondheid het deze keer toelaat. Vier van de vijf overlevingssterren.

2. Loiza Lamers

Loiza Lamers ken je van Holland’s Next Top Model, dat ze in 2015 won. Op 10-jarige leeftijd was Lamers te zien in de documentaire ‘Van Lucas naar Luus’, waarin zij werd gevolgd tijdens haar transitie. In 2018 deed het model mee aan Robinson, waarbij ze eindigde op de zesde plaats.

Geschatte overlevingskans:

Metro schat deze dame hoog in, omdat zij al eerder heeft laten zien de absolute winnaarsmentaliteit te hebben. Met haar fysieke kracht en bijzondere levensverhaal kan zij het ver schoppen in Expeditie Robinson. Toch denken we dat haar tomeloze enthousiasme voor sommigen ook too much kan zijn. Daarom schatten wij in dat zij er tegen de halve finale uitgeknikkerd zal worden. Daarom geven wij ook Lamers vier van de vijf overlevingssterren.

3. Rob Geus terug van weggeweest in Expeditie Robinson

Keuringsdienst van Waarde-presentator Rob Geus gooide hoge ogen in het vorige seizoen van Expeditie Robinson, in 2019. Toen hij zijn mislukte papje met bloem het water in gooide, kreeg hij heel wat kritiek over zich heen op social media. Achteraf zei de tv persoonlijkheid dat het aan de makers van Expeditie Robinson lag, want naar eigen zeggen is hij „geen slechte kok”. Het kwam vooral door het knip-en-plakwerk van de programmamakers dat hij zo lullig in beeld kwam, aldus Geus.

Geschatte overlevingskans:

Metro schat de kansen van Geus laag in. Twee jaar geleden werd hij er zonder pardon uit gestuurd doordat hij een grote mond had, dit jaar zal dat waarschijnlijk niet anders zijn. We denken dat Geus dan ook als een van de eersten uit het programma zal liggen, tenzij hij tactisch zijn mond weet te houden. Twee van de vijf overlevingssterren.

4. Anouk Maas

Musicalactrice Anouk Maas speelde in musicals als Flashdance, Shrek en The Sound Of Music. Ook presenteerde ze bij Nickelodeon. Je zou haar daarnaast kunnen kennen van Goede Tijden, Slechte Tijden als Zoe Xander uit 2018 en 2019. Ze schopte het 7 jaar geleden in Expeditie Robinson bijna tot de finale.

Geschatte overlevingskans:

Metro schat de kansen van de actrice hoog in. Ze heeft zichzelf in 2014 al bewezen als atletische kandidaat en ook dit jaar zou ze hoge ogen kunnen gooien als allemansvriend. Vier van de vijf overlevingssterren voor deze oud-kandidaat.

5. JayJay Boske keert terug in Expeditie Robinson 2021

Televisiepresentator en voormalig rugbyspeler JayJay Boske is een van de meest spraakmakende kandidaten van Expeditie Robinson. Na een samenzwering van Kamp Noord en Kamp Zuid werd hij in 2016 bruut uit de expeditie geknikkerd. Nu is hij terug van weggeweest, om het avontuur af te maken.

Geschatte overlevingskans:

Metro denkt dat Boske na zijn vriendschap met boerin Bertie ook een bondje gaat sluiten met Annemiek van Boer zoekt Vrouw. We gunnen de voormalige topsporter wel de winst, aangezien hij veel over zich heen heeft gekregen na zijn deelname aan het overlevingsprogramma in 2016. Ondanks de gunfactor denken wij dat hij zijn haantjesgedrag niet zal aanpassen. Topsporters blijven nou eenmaal topsporters en dus zal Boske er weer snel uitgeknikkerd worden. Twee van de vijf overlevingssterren.

6. Saar van Koningsberger

Saar van Koningsberger kun je kennen van als presentatrice bij de televisiezender TMF en als actrice in de film De schippers van de Kameleon. Tegenwoordig kun je Koningsberger volgen op haar eigen YouTube kanaal, waarin ze praat over het moederschap.

Geschatte overlevingskans:

Metro schat de actrice gemiddeld in. We denken dat Koningsberger een allemansvriend is: iets wat je in het programma ver kan brengen. Toch denken we dat ze er halverwege al uit ligt, omdat haar concurrentie zo ijstersterk is dit jaar. Daarom krijgt de actrice en YouTuber drie van de vijf overlevingssterren.

7. Wietze de Jager

Wietze de Jager is elke vrijdag te horen op 538, tussen 18.00 en 21.00 uur tijdens zijn show Weekend Wietze. Dat de radio-dj dit jaar opnieuw terugkeert in Expeditie Robinson, was al even bekend. In 2015 werd De Jager er tijdens een eilandraad uitgeknikkerd. Iets dat hij maar al te graag wilt goedmaken dit jaar..

Geschatte overlevingskans:

Ook deze radio-dj geven wij een gemiddelde overlevingskans. Metro denkt dat hij best een eind zou kunnen komen, maar dat hij het niet aandurft om vuile spelletjes te spelen. Daarom geven wij hem drie van de vijf overlevingssterren.

8. Do (Dominique Rijpma van Hulst)

Zangeres Do brak in 2002 internationaal door met het nummer Heaven. Vorig jaar maakte ze een remake van het nummer Stil in mij met rapper Josylvio. Ook is Do regelmatig te zien in het programma Beste Zangers. In 2011 vroeg ze aan haar kampgenoten of ze haar alsjeblieft weg wilden stemmen, zodat ze naar huis kon.

Geschatte overlevingskans:

Iedereen verdient een tweede kans. Metro gunt de zangeres dan ook een fijne terugkeer in de expeditie en denkt dat ze veel heeft geleerd van haar deelname aan het programma, 10 jaar geleden. Toch vermoeden wij dat Do niet uit het juiste hout is gesneden om fel op te treden tegen de rest. Daarom geven wij haar een gemiddelde kans: drie van de vijf overlevingssterren.

Expeditie Robinson is terug

Ijskoude nachten, een onverwachte twist en bizarre eilandproeven: Expeditie Robinson is terug van weggeweest. Hoe hebben de kandidaten het dit jaar ervaren? Is het wel zo zwaar als dat het lijkt? Metro vroeg de waaghalzen Robbert Rodenburg, Sylvana IJsselmuiden en Jasper Demollin het hemd van het lijf.