Mentale gezondheid op laagste punt in twintig jaar: vooral onder millenials

De psychische gezondheid van Nederlanders heeft het laagste punt bereikt sinds 2001, toen het statistiekbureau CBS de eerste meting deed. Sinds de uitbraak van het coronavirus voelen vooral jongvolwassenen zich vaak somber.

Van januari tot en met juni dit jaar voelde 15 procent van de Nederlanders zich psychisch ongezond. Het onderzoek is uitgevoerd onder ongeveer 10.000 mensen van 12 jaar en ouder. De CBS heeft hen een vragenlijst voorgelegd over somberheid, zenuwachtigheid, het gevoel in de put te zitten, rust en kalmte, en geluk.

Mentale gezondheid achteruit gegaan sinds pandemie

Eind 2020 ging de psychische gezondheid gemiddeld achteruit. Ook in het eerste kwartaal van dit jaar is die ontwikkeling verder gegroeid. Steeds meer mensen voelen zich somber en neerslachtig. Ook beschrijven mensen zich in dit onderzoek als minder gelukkig.



Nee, CBS. Dit ligt NIET aan de ‘pandemie’. Zoals jullie suggereren. Dit ligt WEL aan de disproportionele coronamaatregelen die niets oplosten, maar wél veel schade veroorzaakten. #NooitMeerLockdown ‘CBS: kwart jongvolwassenen heeft psychische problemen’ https://t.co/zB9YXEuCIn — Hans van Tellingen (@hansvantelling) September 3, 2021

Jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar hebben de meeste klachten. Een kwart van hen voelde zich in de eerste helft van dit jaar psychisch ongezond. Dat is ongeveer 10 procent meer dan vorig jaar.

Volgens Caro Suringar, ervaringsdeskundige en auteur van het boek Golven van Verdriet, is het logisch dat vooral jongeren last hebben van de coronacrisis. „Als millenials zijn we opgegroeid met het idee dat de wereld aan je voeten ligt”, aldus de 26-jarige. „Als er dan een pandemie uitbreekt, merk je opeens wat voor inbreuk het heeft op je kwetsbaarheid als mens.”

‘Accepteer het, maar blijf er niet in hangen’

In het onderzoek van het CBS is ook gekeken naar wat voor invloed de coronacrisis heeft gehad op de mentale gezondheid van Nederlanders. Het blijkt inderdaad zo dat mensen zich minder goed voelen sinds het uitbreken van de pandemie. Ruim een kwart voelde zich bijvoorbeeld eenzamer. Bovendien kwamen ook gevoelens van angst, somberheid en stress meer voor. De onderzoekers beschikken nog niet over zulke gegevens van 2021. Daarom is het volgens hen „niet eenduidig vast te stellen” of corona nu weer de veroorzaker is van de afnemende psychische gezondheid.

Last van somberheid? Schaam je dan niet, maar heb het erover met anderen. Dat is belangrijk, volgens Suringar. „Accepteer dat je somber bent en laat dat gevoel er ook zijn. Het helpt om dit te bespreken, maar ook weer niet té lang. Dan kun je in zo’n gevoel blijven hangen. Speel bijvoorbeeld een spelletje met z’n tweeën of ga na waar je vrolijk van word in je leven. Is jouw omgeving belangrijk? Besteed dan aandacht aan je tuin, of creëer een omgeving voor jezelf, waarin je jezelf fijn kan voelen.”

Niet iedereen heeft psychisch te lijden onder de coronacrisis. Sommige mensen zitten juist beter in hun vel. Ze voelen zich minder vaak eenzaam of angstig en ervaren ook minder stress.