Binnen of buiten sporten: 6 voordelen van de open lucht

Sport je alleen maar in de sportschool? Op zich goed dat je dat doet, maar richt je vizier ook eens op buiten. In de open lucht sporten biedt namelijk veel voordelen. Hieronder zes op een rijtje.

In de periodes van lockdowns zijn we allemaal zeer creatief geworden op gebied van buiten sporten. We moesten wel. Niet alleen op gebied van hardlopen en krachttraining, maar ook wielrennen, suppen, skeeleren, in open water zwemmen en touwtjespringen werden ineens favoriete bezigheden.

6 voordelen van buiten sporten

En als we íéts missen van die periode, dan is het wel dat voldane gevoel na een workout die je buiten doet. Buiten sporten brengt namelijk behoorlijk wat voordelen met zich mee. En ga je tóch naar de sportschool, maar zie je geen resultaat? Wellicht komt dat door een van deze zes oorzaken.

1. Stressverlagend

Sporten in de natuur heeft een gunstig effect op je mentale gezondheid. Zo heeft onderzoek uitgewezen dat sporten in de buitenlucht kan zorgen voor een heldere mindset en meer concentratievermogen. Heb je veel last van stress? Dan kan buiten sporten voor jou misschien wel wonderen doen.

2. Buiten sporten geeft meer energie

Volgens een onderzoek gepubliceerd in Environmental Science and Technology zorgt buiten sporten voor meer energie dan een training die je binnen uitvoert. Uit hetzelfde onderzoek bleek ook dat de deelnemers na het buiten sporten een stuk positiever dachten dan voor de workout.

3. Vitamine D

In Nederland krijgen we vaak niet genoeg vitamine D binnen. We hoeven je vast niet te vertellen hoe dat zo komt. Heeft natuurlijk alles te maken met de afwezigheid van de zon (al kunnen we misschien rekenen op een warme nazomer). Het advies van het Voedingscentrum is om in het voorjaar, de zomer en het najaar elke dag een kwartier tot een half uur tussen 11.00 uur en 15.00 uur in de zon te zijn, het liefst met je handen en hoofd onbedekt. Zo kan jouw lichaam de benodigde vitamine D opnemen.

Plan je jouw sportsessie tussen deze uren, dan maak je de opname van genoeg vitamine D voor jezelf een stuk makkelijker. Een tekort aan vitamine D bij volwassenen kan op den duur uitmonden in botontkalking, osteoporose en/of spierzwaktes.

4. Extra weerstand

Wil je jezelf uitdagen en wat extra weerstand aan je trainingen toevoegen? Verplaats je training dan eens richting het bos of het strand. De hobbelige paadjes, het aanwezige zand, die takken die tijdens jouw hardlooprondje op de weg liggen en dat stevige windje kunnen een training extra uitdagend maken. Om nog maar te zwijgen over die onverwachte hoosbui die ineens op je hoofd valt – ach, daar wordt jouw weerstand alleen maar beter van.

Sport jij vooral om wat kilo’s kwijt te raken? Dan hebben we ook nog eens goed nieuws: door die extra weerstand verbrand je met een rondje hardlopen meer calorieën dan met diezelfde afstand lopen op de loopband in de sportschool.

5. Je slaapt beter

Meer tijd in de buitenlucht doorbrengen heeft een goede invloed op je slaapritme, vooral als je buiten bent als het nog licht is. Dat komt doordat het licht buiten van grote invloed is op jouw biologische klok. Na een heftige workout ‘s middags, val je ‘s avonds hoogstwaarschijnlijk als een engeltje in slaap.

6. Je bespaart geld

Eerlijk is eerlijk, bij sommige sportscholen loopt een abonnement flink in de kosten. Als je dat geld op dit moment niet voor handen hebt, dan kan het een prima deal zijn om je sportschoolabonnement op te zeggen, en je trainingen voortaan buiten te doen. Profiteer je direct van alle bovenstaande voordelen.