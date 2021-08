Dit zijn alle deelnemers van Expeditie Robinson 2021, en hun kansen op ‘overleven’

Met de bevestiging van Yuki Kempees, Dennis Schouten en Sieneke Baum-Peeters zijn de deelnemers van het nieuwe seizoen Expeditie Robinson compleet. Wij stellen alle deelnemers alvast aan je voor en schatten hun kansen in. Wie overleeft de strijd op een onbewoond eiland in Kroatië?

Dit jaar geen opnames in de jungle van de Filipijnen of in Indonesië, want dit seizoen vindt plaats in de ‘ongerepte natuur’ van Kroatië. Het is voor het eerst dat er wordt gefilmd in Europa.

Dit zijn de deelnemers van Expeditie Robinson 2021

1. Annemiek Koekoek

Boer zoekt Vrouw-boerin Annemiek Koekoek zet de klompen opzij en gaat het avontuur aan in het spannende RTL4 programma. De 27-jarige boerin uit Drenthe werd bekend vanwege haar deelname aan Boer zoekt Vrouw in 2020, waarin 633 mannen haar een brief schreven.

Geschatte overlevingskans:

Metro geeft de vrolijke boerin vier van vijf ‘overlevingsterren’. Wij denken dat Annemiek met haar fysieke kracht en kennis van de natuur nog heel ver kan komen…

2. Britte Lagcher

Ook de 32-jarige actrice Britte Lagcher doet mee aan het avontuur. Je kunt haar kennen van series zoals Meisje van Plezier, Overspel en de politieserie Suspects. Op haar Instagramprofiel deelt de actrice grappige details over haar leven. Zo zei ze niet vies te zijn van de ‘sokken en sandalen’-combinatie, iets wat misschien wel van pas kan komen in Expeditie Robinson.

Geschatte overlevingskans:

Metro geeft de vrolijke actrice drie van de vijf overlevingsterren. We schatten haar kansen gemiddeld in. Wel denken we dat de roodharige actrice haar acteerskills mogelijk zou kunnen inzetten om de anderen te manipuleren in het spel…

3. Defano Holwijn

Volgens YouTube-acteur en rapper Defano Holwijn lijkt het net alsof hij gaat chillen op de camping in Noord-Frankrijk, als je naar deze foto kijkt. Ook maakt hij een grapje over zijn houding op zijn Instagramprofiel, waarin hij de vergelijking maakt met ‘een pose van zijn moeder’. Holwijn presenteert zijn eigen liveshow FC Avondklok op Instagram en acteert in Nederlandse films als 100% Coco en Misfit. In 2015 maakte hij de succesvolle quiz Wat weet jij?! op zijn eigen YouTubekanaal.

Geschatte overlevingskans:

Metro geeft het multi-taltent vier van vijf overlevingsterren. Defano kan alles: presenteren, acteren en muziek maken. Daarom denken we dat hij ook wel zal kunnen overleven in Kroatië, omdat we denken dat hij veel doorzettingsvermogen heeft.

4. Dennis Schouten

Ook ex-Powned-reporter Dennis Schouten doet mee aan Expeditie Robinson. De Roddelpraat-host staat erom bekend dat hij nogal kan provoceren. Zo ging hij regelmatig naar protesten om quotes te halen bij woedende activisten en maakte hij ook Famke Louise boos, wat tot een populair fragment leidde.

Geschatte overlevingskans:

Metro geeft de provocateur een van de vijf overlevingsterren. Aangezien Schouten als een nogal ‘irritant mannetje’ wordt gezien, denken wij dat hij niet lekker in de groep zal liggen. De kans bestaat dat hij een opmerking maakt die bij de andere eilanders in het verkeerde keelgat schiet. En wat betekent voor zijn kansen om bondjes te sluiten…

5. Dyantha Brooks

Als Shownieuws-presentatrice weet Dyantha Brooks normaal gesproken als eerste de nieuwtjes over bekend Nederland, maar haar eigen deelname aan Expeditie Robinson moest ze geheim houden. Daarom vertelde de 32-jarige showbizz-vrouw aan haar volgers dat ze in Portugal zou gaan wonen.

Geschatte overlevingskans:

Metro geeft Brooks drie van de vijf overlevingssterren. Door het sociale karakter van de presentatrice denken we dat ze goed in de groep ligt. We geven haar een gemiddelde overlevingskans.

6. Eva van de Wijdeven

Actrice Eva van de Wijdeven kun je kennen van rollen in Dunya en Desie en A’dam & E.V.A. Op haar Instagramprofiel laat de actrice zien niet vies te zijn van avontuur. Zo zien we haar bungeejumpend op de foto en deelt ze vol trotsen haar grote hobby: paaldansen.We zijn benieuwd hoe ze het doet in het ultieme survivalprogramma van RTL4.

Geschatte overlevingskans:

Metro geeft de actrice vier van de vijf overlevingssterren. We denken dat ook deze actrice manipulatief te werk kan gaan en zien in haar een echte strijder.

7. Jan van Halst

Ook voormalig profvoetballer Jan van Halst (52) is in de race om dé Robinson van 2021 te worden. Van Halst is bij het grote publiek bekend als voormalig profvoetballer en als sportanalist bij Ziggo Sport.

Geschatte overlevingskans:

Metro vraagt zich af hoe fit de voormalig profvoetballer is en schat zijn kansen als een van de oudste deelnemers dan ook laag in. De kans is groot dat een van de jonge honden hem eruit speelt. Wij geven hem twee van de vijf overlevingssterren.

8. Jasmine Sendar

Nog een actrice tussen de deelnemers is Jasmine Sendar, die in 2005 meespeelde in de populaire soap Onderweg Naar Morgen. Haar grote doorbrak was dankzij de soap Goudkust in 1999. Op latere leeftijd speelde Sendar een rol in de NPO-serie Dit Zijn Wij. Op dit moment is Sendar werkzaam als model en vorig jaar deed ze mee aan de vipversie van First Dates.

Geschatte overlevingskans:

Metro schat de kansen van Sendar goed in: als single mum moet Sendar een echte tough lady zijn. Daarom denken wij dat het wel goed gaat komen met haar overlevingskansen en geven wij haar vier van de vijf sterren.

9. Jasper Demollin

Jasper Demollin kun je kennen van het televisieprogramma Streetlab, waarin te zien is dat hij met zijn jeugdvrienden een uitdaging niet uit de weg gaat. Ook maakt Demollin muziek. Hij zingt en speelt gitaar in de indie-rock band FRIARS en met Daan Boom van Streetlab heeft hij de Tante Joke Karaoke Band.

Geschatte overlevingskans:

Metro schat de overlevingskans van de televisiemaker niet hoog in. In Streetlab is zijn luie karakter het onderwerp van vele grappen van zijn vrienden en ook zeurt Demollin al snel als hij een vermoeiende opdracht moet uitvoeren. Eerder moesten de vrienden van Streetlab een nacht overleven in de jungle van Suriname, wat Demollin zwaar viel. Om deze reden geven wij de televisiemaker slechts twee van de vijf overlevingssterren. Zijn sportieve uiterlijk redt hem een ster.

10. John de Bever

Iemand die al eerder meedeed aan overlevingsprogramma Fort Boyard is oud-voetballer en zanger John de Bever. De 56-jarige zanger is vooral bekend van zijn nummer Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Dit nummer werd hét anthem van het vrouwenelftal tijdens het EK vrouwenvoetbal in 2017.

Geschatte overlevingskans:

Metro geeft de zanger één van de vijf overlevingskansen, omdat zijn partner Kees al heeft verklapt dat hij „niet ver zou komen”. Volgens de geliefde van John de Bever zou hij „binnen een dag weer terugkeren”. Of dat zo is, weet niemand, maar wij denken dat deze kandidaat misschien wel als eerste eruit gaat.

11. René van Meurs

Ook cabaretier René van Meurs doet mee aan de overlevingsslag in Kroatië. Op Facebook laat hij weten nauwelijks te hebben gegeten. Ook benadrukt hij het slaaptekort op het onbewoonde eiland en onthult van Meurs dat ‘ie constant stijve tepels had. Daarmee doelt de cabaretier op de kou in Kroatië.

Geschatte overlevingskans:

Metro denkt dat de cabaretier wel een van de kanshebbers zou kunnen zijn op de titel Robinson van het jaar. Met zijn sympathieke karakter en fysieke voorkomen kan hij ver komen. Toch onthult van Meurs geen luxepoes te zijn. Op zijn Instagram zien we een filmpje voorbij komen waarin hij aangeeft het „heerlijk te vinden om naar de supermarkt te gaan, waar alles binnen handbereik is.” Vier van de vijf overlevingssterren.

12. Ook Robbert Rodenburg in Expeditie Robinson

Een van de jongste deelnemers van het programma is de 23-jarige acteur Robbert Rodenburg. Hij is bekend van onder andere de serie Spangas en zijn wekelijkse programma rubriek ‘Open Kaart’ op YouTube, waarin hij kwetsbare interviews afneemt met gasten zoals Eloise van Oranje, Bridget Maasland en Jaimie Vaes.

Geschatte overlevingskans:

Metro geeft deze jonge deelnemer twee van de vijf overlevingssterren. We denken dat Rodenburg niet de grootste avonturier is en binnen de kortste keren uitgeschakeld zou kunnen worden in een van de fysieke proeven.

13. Sandra Ysbrandy

Ook de Nederlands televisie-kok Sandra Ysbrandy doet mee aan Robinson. Je kunt haar onder meer kennen van programma’s als Het Familiediner, Carlo & Irene: Life4You, Tijd voor MAX en Kook mee met MAX.

Geschatte overlevingskans:

Bij Metro geven we Ysbrandy vijf van de vijf overlevingssterren. Waarom? Nou, omdat ze nou eenmaal zo goed is voorbereid. Op haar Instagrampagina is de televisiekok te zien, terwijl ze met een bijl een stuk hout bewerkt. Dat is onderdeel van een cursus op de Veluwe, waarbij ze leerde vuur maken, koken op open vuur, een boomstam doorhakken, knopen leggen en een hut bouwen. Ook is ze naar eigen zeggen goed voorbereid op de kou in Kroatië.

14. Sieneke Baum-Peeters

Shie-la-lie zangeres Sieneke Baum-Peeters (29) gaat tevens het avontuur aan als een van de deelnemers van de expeditie. Deze Nederlandse zangeres vertegenwoordigde Nederland in 2010 op het Eurovisiesongfestival met haar kenmerkende nummer Ik ben verliefd.

Geschatte overlevingskans:

Metro schat de overlevingskans van de zangeres gemiddeld in. We geven haar drie van de vijf sterren, omdat we het moeilijk vinden om haar fysieke kracht en karakter in te schatten. Wie weet gaat ze ons nog verrassen…

15. Stefano Keizers

Ook cabaretier Stefano Keizers is van de partij in het RTL-4 programma. De 33-jarige staat bekend als kleinkunstenaar en cabaretier. Op Instagram deelt hij een hoop merkwaardige dingen. Tegen RTL Boulevard zei hij in een interview zich goed te hebben voorbereid. „Ik wilde echt alvast een streepje voor hebben, dus ik heb mezelf als een soort Indiana Jones compleet alle materie eigen gemaakt”, aldus Keizers.

Geschatte overlevingskans:

Metro geeft de cabaretier twee van vijf overlevingssterren. Zijn bijzondere karakter en het feit dat hij een beetje een ‘lone wolf’ is, kan slecht uitpakken op Robinson. Daarom denken we dat hij niet al te lang in de race zal blijven, omdat hij niet het beste in de groep zal liggen.

16. Sterrin Smalbrugge

Ecoloog en herpetoloog Sterrin Smalbrugge is ook bevestigd als deelnemer aan het overlevingsprogramma. De 26-jarige is bij het grote publiek bekend van haar Videoland-serie Reptielengek. Smalbrugge studeerde cum laude af aan de Wageningen Universiteit en bestudeert reptielen over de hele wereld.

Geschatte overlevingskans:

Het is vrij voor de hand liggend dat deze ecoloog ver zou moeten komen op basis van haar intellect en kennis over de natuur. Daarom zien we Smalbrugge als een van de kanshebbers op de titel Robinson van het jaar 2021. Vijf van de vijf overlevingssterren.

17. Sylvana IJsselmuiden in Expeditie Robinson

Ook model, presentatrice en Dumpert-ster Sylvana IJsselmuiden doet mee aan Expeditie Robinson. De 26-jarige alleskunner werd vorig jaar nog verkozen als mooiste vrouw van Nederland door FHM500. Of ze daar voordeel uit gaat halen in de expeditie, is de volgende vraag.

Geschatte overlevingskans

We zien wel parallellen tussen IJsselmuiden en Jessie Jazz Vuijk: een vorige deelneemster van Robinson en tevens mooiste vrouw van vorig jaar, aldus FHM. Zij kwam erg ver in het seizoen van 2017, toen ze er net voor de halve finale uit werd geschopt. Net als Vuijk is IJsselmuiden vriendelijk en lijkt ze competitief. Daarom geven wij haar vier van de vijf overlevingssterren.

18. Yuki Kempees

Misschien dat deze naam je niets zegt, maar het dj-trio waar hij deel van uitmaakt wel: Kris Kross Amsterdam. DJ en auteur Yuki Kempees doet dit jaar ook mee aan Robinson. We hopen dat hij tijd over had als kersverse vader. Samen met influencer Lizzy van der Ligt kreeg de Amsterdammer vorig jaar een dochtertje: Jagger.

Geschatte overlevingskans:

Metro geeft de DJ drie van de vijf overlevingssterren. We denken dat hij best ver zou kunnen komen in Expeditie Robinson, maar als we op zijn Instagram kijken, lijkt het erop alsof de stadse jongen een uiterst luxe leven leidt. Misschien dat hij het op het eiland dan ook niet trekt en binnen de kortste keren terug wil naar zijn gezinnetje.