Raketten afgevuurd richting vliegveld Kabul, VS onderzoeken mogelijke burgerslachtoffers

In Kabul zijn vanochtend raketten afgevuurd richting de internationale luchthaven, zo melden meerdere getuigen en veiligheidsfunctionarissen. De raketten zouden zijn onderschept door het raketafweersysteem nabij de luchthaven, maar het is niet duidelijk of ze allemaal zijn neergehaald. Bovendien is nog niet bekend wie de raketten heeft afgevuurd.

Journalisten van het Franse persbureau AFP hoorden meerdere raketten over de stad vliegen. Inwoners die in de buurt van de luchthaven wonen, zeggen tegen AFP te hebben gehoord dat het raketafweersysteem in werking werd gesteld. In het noorden van de stad, waar ook het vliegveld ligt, is rook te zien die boven de gebouwen uitkomt.



Eerder al twee droneaanvallen in Kabul

Een veiligheidsbron meldt dat de raketten zijn afgevuurd vanuit een voertuig in het noorden van Kabul. Wie er heeft geschoten en wat het doelwit was, is niet bekend. In de afgelopen dagen hebben de Amerikanen twee droneaanvallen uitgevoerd op de Afghaanse tak van IS (IS-K), als vergelding voor de bomaanslag van donderdag. Volgens onofficiële bronnen vielen daarbij mogelijk 170 doden, waaronder dertien Amerikaanse militairen.

Onderzoek naar mogelijke burgerslachtoffers

De VS onderzoeken of bij de luchtaanval die zondag in Kabul is uitgevoerd, burgerslachtoffers zijn gevallen. CNN meldt dat zeker negen leden van één familie door de aanval om het leven zijn gekomen, onder wie zes kinderen. Een broer van een van de slachtoffers heeft dat gezegd. De VS hebben daarna gereageerd. „We zijn op de hoogte van berichten over burgerslachtoffers na onze aanval vandaag op een voertuig in Kabul. We zouden diep bedroefd zijn door elk mogelijk verlies van onschuldige levens.”

Ooggetuigen meldden dat de wijk waar de aanval werd uitgevoerd, trilde door de enorme knal. „We zijn er zeker van dat we succesvol het doelwit hebben geraakt”, aldus de VS. De explosies die volgden op de droneaanval zouden wijzen op explosieven in de auto. Die hebben volgens het leger misschien tot extra slachtoffers geleid. Volgens een anonieme veiligheidsfunctionaris zat in de auto zeker één IS-K-strijder. Die zou van plan zijn geweest een nieuwe aanslag te plegen op het vliegveld.