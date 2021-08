Wesley Sneijder in vaccinatiediscussie met Johan Derksen: ‘Waarom zou ik vaccineren?’

Wesley Sneijder en Johan Derksen belandden vrijdagavond tijdens De Oranjezomer in een pittige coronadiscussie. Derksen noemde mensen die het vaccin niet willen nemen ‘mafkezen’, waarop Sneijder hem erop attendeerde dat hij dan blijkbaar een van die ‘mafkezen’ is. „Ik heb mij nog niet laten vaccineren.”

De twee belandden tijdens de uitzending in een discussie over corona. „Al die gekken die geen prikje willen… nou ja, die mogen nergens meer naar binnen”, aldus Derksen. „Als je vroeger op vakantie ging naar bepaalde landen, dan moest je een injectie hebben, anders kwam je daar ook niet binnen. Daar heb ik nog nooit principiële mensen over gehoord: ‘Daar gaan we niet heen, want dan moeten we eerst een prikje halen.’ Nee, je ging gewoon daarheen. Met het WK in Argentinië moest je ook een injectie hebben om het land binnen te kunnen. Maar nu zijn er zoveel van die mafkezen die verdrinken in hun eigen principes.”

Sneijder: ‘Bewust niet laten vaccineren’

Nadat Johan Derksen vaccinweigeraars ‘mafkezen’ noemt en Hélène Hendriks aan Sneijder vraagt of hij eigenlijk gevaccineerd is, verklaart Sneijder grinnikend dat hij bij één van die mafkezen hoort. „Ik heb mij bewust niet laten vaccineren. Maar ik ben wel getest!” roept hij vervolgens lachend omdat Derksen demonstratief zijn stoel naar achteren schuift.

Als Hendriks hem vraagt waarom hij zich nog niet heeft laten vaccineren, antwoordt Sneijder: „Waarom wel?”. Terwijl Hendriks antwoordt dat dat een goede vraag is, valt Derksen haar in de reden. „Omdat je je omgeving in gevaar brengt”, geeft hij als reden. „Dat is helemaal niet waar Johan”, verdedigt Sneijder. „Ik ken mensen die gevaccineerd zijn en nog steeds corona hebben gekregen en nog steeds mensen hebben besmet met corona. Als jij gewoon een PCR-test doet die ik moet doen als ik ga reizen nu, weet ik zeker dat ik geen corona heb. Maar ik kan wel naast iemand in het vliegtuig zitten die gevaccineerd is, die het wél heeft.”

Johan Derksen beaamt wat Sneijder zegt in De Oranjezomer, maar vindt het een morele verplichting dat mensen de prik nemen. „Zoals de situatie nu is in de hele wereld, moet je alle risico’s zoveel mogelijk vermijden en gewoon even die prikjes halen.”

Vaccinatieplicht

Sneijder geeft in de discussie aan dat als het écht verplicht wordt „en je niet meer kunt reizen zonder vaccin”, hij wel zal moeten. „Maar ik heb in mijn hele leven ook nog nooit een griepprik genomen. Ik heb er gewoon geen last van gehad.”