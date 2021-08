Aanslagplegers Kabul: wat we weten over ISKP, de lokale tak van IS

Enkele uren na de aanslagen in Kabul, waarbij twee zelfmoordterroristen bomvesten lieten afgaan, claimde IS verantwoordelijkheid. Om specifieker te zijn, de tak van de IS die in Pakistan en Afghanistan actief is. Zij worden ook wel de Islamitische Staat in de Provincie Khorasan (ISKP) genoemd. Ook ISK of IS-K zijn veelgehoorde benamingen voor deze groepering. Hieronder wat we weten over de ISKP.

IS motiveert de aanslag met kritiek op de „samenwerking” tussen de Amerikanen en de Taliban bij de grootscheepse evacuatie-operatie uit Kabul. De ISKP is de tak van IS die actief is in Pakistan en Afghanistan. Ze staan bekend om uiterst bloedige aanslagen. Ook claimt de groep dat ze banden hebben met andere takken van IS, en zijn ze meerdere keren in gevecht geraakt met de Taliban.

Hier lees je wat we tot nu toe weten over de aanslagen in Kabul.

Aanslagplegers Kabul: dit is de ISKP, lokale tak van IS

Bloedige aanslagen

De ISKP is een beruchte groep, omdat ze meerdere, gruwelijke aanslagen hebben gepleegd. Dat schrijft de BBC. Toen IS veel macht had in Afghanistan, in januari 2015, werd de groep opgericht. Onder de leden zijn vooral Afghaanse en Pakistaanse jihadisten. De groep probeert dan ook Talibanstrijders te rekruteren die vinden dat hun eigen groepering niet extremistisch genoeg is.

Waar de interesse van de Taliban beperkt blijft tot Afghanistan, richten de takken van IS zich op Westerse en internationale doelen. De ISKP zou verantwoordelijk zijn voor een paar van de meest vreselijke aanslagen in de regio. Zo pleegden ze aanslagen op een school voor meisjes, ziekenhuizen en zelfs een kraamafdeling in een ziekenhuis, waar ze zwangere vrouwen en verpleegkundigen doodden.



#Afghanistan: #ISKP claimed responsibility for the suicide attacks near #Kabul Airport.

The militant who carried the attack can be seen with a Type 2/3 AK-47 rifle (with milled receiver). pic.twitter.com/ZQSaJ8i7z1 — War Noir (@war_noir) August 26, 2021

ISKP

Zoals gezegd staat ISKP dus voor Islamitische Staat in de Provincie Khorasan. Ze zitten vooral in Nangarhar, een oostelijke provincie van Afghanistan, dichtbij de grens met Pakistan. Ze positioneren zichzelf bij routes om drugs en mensen in en uit Pakistan te smokkelen.

Op het hoogtepunt waren er 3000 mensen lid van de ISKP. Maar omdat de groepering meerdere keren in gevecht is gekomen met zowel de Taliban als de Amerikaanse en Afghaanse militairen, zijn dat er nu een stuk minder.

En alhoewel de ISKP de Taliban dus als „niet extremistisch genoeg” ziet, zijn er wel banden tussen de twee groeperingen. De ISKP is namelijk sterk gelinkt aan het Haqqani-netwerk, dat weer gelinkt is aan de Taliban.



You may think the Taliban are bad, but the Islamic State Khorasan Province group, which seems to have carried out the bombings at Kabul airport, regards the Taliban as its enemy. ISKP specialises in killing Shia Muslims & foreigners. — John Simpson (@JohnSimpsonNews) August 26, 2021

‘IS laat zien dat ze er nog zijn’

Oud-Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp heeft in Nieuwsuur meer duiding gegeven over de groep en de aanslagen in Kabul. Volgens hem laat IS met deze aanslagen zien „dat ze er nog zijn”. „De ogen van de hele wereld zijn op Kabul gericht, dus dat maakt het voor hen ook publicitair gezien een geweldig moment om nog een klap aan het Westen toe te brengen.”

Ook was zo’n aanslag volgens hem te verwachten. „De inlichtingen bouwden zich op, de dreiging bouwde zich op. Niet voor niets waren de veiligheidsmaatregelen al aangescherpt en was besloten de toestroom te beëindigen. Maar ja, daarmee waren de mensen en de kwetsbaarheid niet weg.”



