Bert start kaartjesactie voor Afghaanse vluchtelingen: ‘Ze zijn hartstikke welkom’

De vluchtelingen uit Afghanistan zijn hartstikke welkom en dat moeten ze weten ook. Dat stelt Bert Winkel Buiter, die een kaartjesactie is gestart. Toen de 64-jarige man las over de rellen bij de noodopvanglocatie in Harskamp, kwam hij in actie.

Bert woont in Indonesië, maar voelt zich nog altijd zeer betrokken bij Nederland. „Ik zag die rellen voorbijkomen en was daar echt verbolgen over”, begint hij zijn verhaal. „Zó tekeer gaan tegen die vluchtelingen, terwijl zij ons juist geholpen hebben in Afghanistan. Ik was daar boos om en wilde de vluchtelingen laten zien dat zij, wat mij betreft, wél welkom zijn.”

Kaartjesactie voor Afghaanse vluchtelingen

Vanuit Jakarta is het natuurlijk lastig om zelf naar de opvanglocaties af te reizen en dus besloot Bert de kracht van het internet te gebruiken. „Ik heb de adressen van de locaties opgezocht. Die heb ik op een rijtje gezet en vervolgens op Twitter gedeeld, met het verzoek aan alle vriendelijke Nederlanders om de Afghanen middels een kaartje welkom te heten.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kaartje sturen als welkom voor de vluchtelingen

Willem Lodewijk van Nassaukazerne & OT Marnewaard

Strandweg 21,

9974 SM Zoutkamp

Walaardt Sacré Kamp

Hobbemalaan 5

3712 AZ Huis ter Heide

Schietkamp Harskamp

Otterloseweg 5

6732 BR Harskamp

Heumensoord

Nertsstraat 1

6581 EX Malden — Bert Winkel Buiter (@IndonesiaBert) August 25, 2021

Al snel kwam Bert erachter dat hij niet de enige is die vindt dat de vluchtelingen welkom zijn. „Ik heb al honderden retweets en andere berichten op Twitter gekregen. Mensen vertellen dat ze meedoen en vragen of ze nog iets anders kunnen betekenen. Of al die mensen ook daadwerkelijk een kaartje sturen weet ik niet, maar daar ga ik wel van uit. Ik hoop dat de postbode talloze kaartjes komt bezorgen.”

Negatieve, maar vooral positieve reacties

Niet iedereen is enthousiast over het initiatief van Bert. „Natuurlijk zijn er altijd wat negatievelingen, die roepen dat de vluchtelingen in Afghanistan moeten blijven en dat Nederland vol is. De bekende kreten, laten we maar zeggen”, zucht hij. „Gelukkig is het overgrote deel van de reacties positief. Daaruit blijkt wel dat ik lang niet de enige ben die vind dat de Afghanen meer dan welkom zijn.”

Bert weet niet of de opvanglocaties al overladen worden met kaartjes. „Ik heb ook helemaal geen contact gezocht. Het was gewoon een spontane actie, ontstaan uit boosheid over die protestactie. Ik hoop dan ook dat de kaartjes goed terechtkomen, zodat de vluchtelingen kunnen lezen dat zij wel degelijk welkom zijn in Nederland.”

Ook demissionair premier Mark Rutte heeft geen goed woord over voor de mensen die dinsdagavond in Harskamp protesteerden tegen de komst van Afghaanse vluchtelingen. Hij noemde het protest dan ook „onbeschaafd”.