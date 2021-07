Al ruim 30.000 kaarten voor mishandelde Frédérique, ‘wat heeft dit veel verschil gemaakt’

Ruim 30.000 mensen willen de mishandelde Frédérique uit Amstelveen een hart onder de riem steken. Radio 538 begon een inzamelingsactie en heeft inmiddels al meer dan 30.000 kaarten ontvangen. De 14-jarige Frédérique werd door een groep jongens geslagen toen ze geen antwoord wilde geven op de vraag of ze een jongen of een meisje is.

De mishandeling leidde tot veel woedende reacties op sociale media. Zo spraken veel BN’ers hun steun voor Frédérique uit. Wietze de Jager, dj bij Radio 538, riep luisteraars op kaarten te sturen om haar te steunen. En dat kan nog steeds, naar Zonnestudio Westwijk t.a.v. Frédérique, Marthahoeve 21, 1187 LP, Amstelveen.

Ook reacties uit het buitenland

De vader van Frédérique reageerde vandaag in de ochtendshow van 538. „De actie heeft niet alleen Nederland bereikt, ook Brazilië, Moskou, Las Vegas, Turkije, Washington en ik heb zelfs brieven uit Oldenzaal gekregen”, vertelde hij. „Persoonlijk vanuit mij naar de luisteraars toe, uiteraard ook namens Frédérique: wat zijn jullie een goede mensen. Wat is dit fantastisch, wat heeft dit ontzettend veel verschil gemaakt.” De politie heeft dinsdag een 14-jarige verdachte aangehouden. De foto van de post, in de Instagramstory van Wietze de Jager:

14-jarige Frédérique mishandeld

De vader van Frédérique, die in eerste instantie op LinkedIn postte over het incident, schoof ook aan bij Humberto. Hij benoemde daar haar pijn en verdriet. Ook schetste hij hoe zijn kind een vriendin opbelt en de volgende woorden uitspreekt: „Ik vind dit heel erg vervelend. Ik hoop niet dat hij lang de cel in moet. Want ik vind dit een heel verdrietige situatie voor ons allemaal.”

De 14-jarige verdachte, die ook uit Amstelveen komt, zit nog vast. De jongen werd afgelopen dinsdag aangehouden. De politie sluit nog altijd niet uit dat er meer verdachten worden aangehouden.

„Het meisje is behoorlijk gewond geraakt”, zei de politie dinsdag over het ernstige incident. „We zijn direct nadat we daar kennis van hadden ter plaatse gegaan en hebben ook eigenlijk meteen een onderzoek gestart omdat het hier vermoedelijk gaat om een lhbtiq+-incident. Dat zijn incidenten die wij met prioriteit oppakken en om die reden zijn we nu al druk bezig met het onderzoek.”