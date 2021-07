#Jijmagzijnwiejijwilzijn: vader Frédérique reageert opnieuw

Op zijn LinkedIn-profiel deelt de vader van de mishandelde Frédérique een update over zijn getroffen dochter. Zij werd maandag mishandeld door meerdere jongens in een speeltuin, omdat ze geen antwoord wilde geven op de vraag of ze een jongen of een meisje is. Volgens vader Paul is Frédérique overdonderd door alle lieve reacties. Hij gebruikt de hashtag #jijmagzijnwiejijwilzijn. Zo vertelt de vader van het slachtoffer dat ze heeft „moeten huilen van dank vanwege alle kaartjes, bloemen en cadeaus”, die gisteren al persoonlijk zijn bezorgd en vandaag nog zullen volgen. „Wat ongelofelijk lief.”

Daarbij meldt hij dat de hele familie hoopt dat de gearresteerde verdachte, een 14-jarige jongen uit Amstelveen, snel weer wordt herenigd met „de liefde van zijn naasten en weer tolerant wordt opgenomen in het Amstelveen dat altijd al bekend staat om haar diversiteit en verdraagzaamheid”.

Lied voor Frédérique gaat viral

Om Frédérique een hart onder de riem te steken, reageren veel BN’ers vol steunbetuigingen en verontwaardiging, waaronder Arjan Lubach en Rob Jetten. Zo benadrukt Jetten het belang van vrijheid voor iedereen, zonder dat je daar verantwoording voor hoeft af te leggen aan anderen. Thijs Römer wenst het slachtoffer veel sterkte toe in een tweet. „Wat een treurnis”, schrijft hij over de verdachten, die tussen de 11 en 15 jaar oud zijn.

Ook Fred van Leer deelt een filmpje op zijn socials om Frederique te steunen. Het lied, dat door Bibi Espina is gezongen, heeft inmiddels bijna 500.000 views. Met de volgende lyrics hoopt de zangeres het slachtoffer te steunen: „Sommige mensen zijn kut, sommige mensen zijn laf. Maar jij bent wie jij bent en als een ander dat niet snapt: dan fuck hun.”



Op de LinkedIn-post van haar vader, die gisteravond aan tafel zat bij Humberto, stromen de reacties inmiddels binnen. Zo tipt een betrokken man, Niels Aussems, om met SIRE te praten. Volgens hem zou het helpen als de Nederlandse stichting een reclamecampagne kan maken over het motto: ‘Jij mag zijn wie jij wil zijn’.

Geweld tegen non-binaire Frédérique

Eerder zei de vader van Frédérique al dat hij het geweld tegenover zijn dochter betreurt. Frédérique’s gender past niet in het hokje ‘man’ of ‘vrouw’. De non-binaire tiener maakt van haar identiteit geen probleem. Volgens OneWorld komt de angst tegenover non-binaire mensen vooral voort uit de relatief onbekende status van de genderidentiteit. In een artikel zeggen zij dat „de aanwezigheid van non-binaire mensen breekt met hoe mensen gewend zijn te denken over gender”. Ook komt stigmatisatie vaak voor: het niet begrepen of niet geaccepteerd worden door vrienden.

In 2017 kwam een doorbraak voor non-binaire mensen, toen NS hun reiscredo ‘beste dames en heren’ veranderde naar ‘beste reizigers’. Dankzij deze verandering spreekt NS haar treinreizigers genderneutraal aan.