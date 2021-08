Mishandelde Frédérique moet ‘nog jaren herstellen’, maar het gaat goed

Eind juli werd de 14-jarige Frédérique mishandeld in een speeltuin in Amstelveen, omdat ze niet wilde zeggen wat haar geslacht is. Ze kreeg in één keer immens veel steun, en haar vader Paul verscheen op tv om het over het voorval te hebben. Metro schreef eerder al over de gemengde reacties op zijn tv-optreden. Maar hoe gaat het nu met Frédérique? Vader Paul trekt opnieuw naar LinkedIn om een update te geven.

„De pijn van de aanval van ‘ben je een jongen of een meisje?’ heeft plaatsgemaakt voor trots!”, begint hij zijn – of beter gezegd Frédériques – verhaal. „In minder dan één week heeft de fysieke pijn die Frédérique voelde plaatsgemaakt voor kracht, verbondenheid en bovenal positiviteit.” Volgens vader Paul heeft haar verhaal mensen van Brazilië tot Turkije, en van Korea tot de Verenigde Staten, geraakt.



Het gaat ‘zeer goed’ met mishandelde Frédérique

Gelukkig gaat het nu „zeer goed” met Frédérique, aldus haar vader. „Alhoewel zij kampt met fysieke ongemakken van de aanval en nog jarenlang hiervoor zal moeten worden behandeld, is zij de dagen na de aanval gegroeid naar een nog krachtigere persoonlijkheid. Ze voelt rust en liefde van de steun van u allen van over de gehele wereld. Ze maakt weer plezier zoals een een veertienjarige hoort te doen, hangt weer lekker rond met vrienden, maar is bovenal de grote liefhebbende zus van haar drie broertjes en haar zusje zoals die haar juist zo intens koesteren.”

RTL Nieuws belde met Paul, voor een uitgebreidere update over Frédérique. Aan hen vertelde hij dat de sporen van de mishandeling alleen nog aan haar neus te zien zijn. „Die staat een beetje scheef. Ook haar tanden hebben nog een jarenlang herstel nodig.”

Wel zijn er, na de brievenactie van Radio 538, zo’n 90.000 kaartjes bezorgd voor Frédérique. „Het is ongelofelijk, we zijn overrompeld. De afgelopen tijd zijn postzakken en kratten vol post bezorgd”, vertelt Paul. „Frédérique heeft nog lang niet alles kunnen openen.”