Haagse bronnen en coronadeskundigen: ‘Te vroeg voor versoepelingen’

Hoopte je stiekem op het openen van de nachtclubs en meer vrijheden na morgen? Dan moet je waarschijnlijk nog even wachten. Haagse bronnen bevestigen dat de coronamaatregelen nog niet verdwijnen en volgens deskundigen is het te vroeg voor versoepelingen.

Morgen om 19.00 uur praten coronaministers Mark Rutte en Hugo de Jonge ons weer bij in een persconferentie. Dan vertellen ze ons of eventuele versoepelingen mogelijk zijn, maar zoals het er nu uitziet moet je daar niet te veel op rekenen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

1 September versoepelingen. Ze staan te drummen! Realiteit: alle cijfers gaan omhoog. Wees niet kortzichtig, het evenwicht is fragiel. Tijd om gefaseerd op te bouwen #Corona — Tony Van De Walle (@Tooike) August 11, 2021

Haagse bronnen: ‘Niet veel versoepelingen, wel scholen open’

Dansen in de nachtclub zit er nog niet in, bevestigen Haagse bronnen aan Hart van Nederland. Als daarin versoepeld wordt, dan gebeurt dat geleidelijk, melden zij. Naast de sluitingstijden van de horeca of het openen van nachtclubs komt ook het onderwijs ter sprake. De zomervakantie loopt straks voor veel scholieren af en de vraag is: krijgen zij les in een klaslokaal of zitten ze straks achter hun computer? Het demissionaire kabinet verwacht dat het basis-, middelbaar- en hoger onderwijs onder voorwaarden open kunnen. Volgens Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, zou de 1,5-meter op universiteiten en hoge schollen kunnen vervallen.

Volgens de bronnen is er nog een te grote groep nog niet gevaccineerd. „Als alles open gaat en zij worden ziek, hebben we een probleem”, stellen zij. Volgens Hugo de Jonge heeft iedereen die dat wil voor 1 september volledige vaccinatie gehad. Viroloog Louis Kroes begrijpt echter niet dat we volgende maand nog steeds coronamaatregelen hebben. „Als we met vaccineren zo ver zijn als mogelijk was, ligt het voor de hand dat de maatregelen worden opgeheven. Daarnaast is een aanzienlijk deel van de bevolking op natuurlijke wijze immuun geworden”, vertelt hij tegen Hart van Nederland.

Coronadeskundigen: ‘Versoepelingen raar in de vakantie’

In Nederland zijn nu 21,8 miljoen prikken gezet. Van de 18-plussers zou 71 procent volledig gevaccineerd zijn. 85 procent wacht nog op een tweede prik. Bij de 12- tot 17-jarigen heeft 43 procent de eerste prik gehad. Maar zij waren pas als laatste aan de beurt voor de vaccinaties.

Maar de besmettingscijfers dalen, is dat dan niet genoeg om te versoepelen? Coronadeskundigen zeggen tegen de NOS van niet. Zoals Gowri Gopalakrishna, die hoogleraar publieke gezondheid en epidemioloog is aan het VUmc. Volgens haar speelt de zomervakantie een rol bij de lage cijfers. „Scholen en universiteiten zijn dicht en er zijn veel minder mensen aan het werk. Er is dus minder mobiliteit en dat betekent minder virusoverdracht.”

En daar is Christina Vandenbroucke-Grauls, emeritus hoogleraar microbiologie aan het VUmc, het mee eens. „Je moet niet midden in de vakantie besluiten over versoepelen. Die vakanties beïnvloeden de cijfers. Nu misschien gunstig, maar als ze voorbij zijn wellicht het omgekeerde.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Versoepelingen sorry hoor.., wat is er nu dan nog te versoepelen op nachtclubs en festivals na? Geef mensen steeds het idee dat het hier strikt is waar dat juist het tegenovergestelde is. Zo moe van. — Elles van Velzen (@EllesvanVelzen) August 12, 2021

Coronamaatregelen blijven, vaccinatiegraad moet omhoog

Gopalakrishna adviseert het kabinet over het coronabeleid. „De vaccinatiegraad is nog onvoldoende en het is vakantie.” Ook veldepidemioloog Amrish Baidjoe vindt versoepeling te vroeg. Volgens hem moet de vaccinatiegraad eerst omhoog.

En er volgen meer deskundigen. Emeritus hoogleraar epidemiologie aan het LUMC Jan Vandenbroucke vindt het nemen van zo’n besluit midden in de vakanties „raar”. Daarnaast vindt hij dat Nederland al behoorlijk versoepeld heeft. Ook bij Marcel Levi, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) én internist in het AMC, spelen de vakanties een rol. Hij wil eerst zien wat er gebeurt als de vakanties over zijn en de scholen open gaan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.