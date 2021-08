Marie Verhulst keek naar heel veel dingen uit, maar niets ging door: ‘Nu gaan voor 25 jaar Studio 100’

Een weerzien tussen Marie Verhulst en Metro na anderhalf jaar. Een coronatijd waarin voor haar amper iets doorging. Al helemaal niet de shows van Samson & Marie, net nadat zij de beroemde rol van haar vader Gert Verhulst had overgenomen. Marie Verhulst over haar bijzondere jaar waarin zij ook een reality-ster werd, haar muziek en het uitkijken naar 25 jaar Studio 100 en de tijd waarin alles weer mogelijk is.

Het is 20-02-2020. Leuke datum qua cijfertjes, minder leuk is een bizarre tijd die voor ons ligt. Marie Verhulst stapt goedgemutst als altijd hotel CitizenM in Amsterdam binnen. De Vlaamse neemt Samson & Gert over van haar vader en heeft als Samson & Marie grootse plannen. Marie praat graat over al het moois wat komen gaat. We schudden elkaar de hand. Veel meer handen zal de verslaggever later niet meer vastpakken. Maar: in het hele Metro-interview valt het woord corona nul keer. Marie heeft er zin in.

Geen handen schudden meer met Marie Verhulst

Zomer 2021, het kantoor van pr-bureau Royal Promotions in Utrecht. Marie Verhulst heeft er nog altijd veel zin in. Ze heeft als Samson & Marie net de zomerse single IJsjes! uitgebracht. Het schudden van de hand is echter vervangen door een enthousiaste ‘hallóóó’ en meer niet. Ze heeft een corona-jaar van muziek maken achter de rug. Van Samson & Marie-filmpjes maken voor Ketnet (en vooral de website van de zender). En van iets nieuws in haar leven. Videoland maakte de veelbekeken reality-soap De Verhulstjes over Marie, vader Gert, broer Viktor en stiefmoeder Ellen. Een tweede serie is gedraaid, maar speelt zich niet af in Vlaanderen, maar in het vakantiehuis in Saint-Tropez. „Die hebben we net ingeblikt.”

Maar het theater? Nul, niks, noppes was het heel lang voor Marie Verhulst. Inmiddels heeft Marie enkele zomerfestivals met Samson mogen doen. Zij heeft met haar vader en Samson (sinds acht jaar een rol van Dirk Bosschaert) echter nog 45 afscheidsshows te gaan en nog altijd niet voor duizenden kinderen kunnen spelen. Het Pop-Up Theater in Puurs bij Antwerpen bleef leeg (ook draaien inmiddels weer wat shows). Gert Verhulst kondigde zijn afscheid in april 2019 aan, maar nog altijd is hij niet helemaal weg. Wel viert hij op 11 september in Plopsaland – zoals het er nu nog steeds naar uit ziet, maar met het coronavirus weet je het maar nooit – het 25-jarige bestaan van ‘hit-fabriek’ Studio 100. Samen met zijn dochter Marie Verhulst natuurlijk, met K3, Mega Mindy, Kabouter Plop, Piet Piraat en al die andere succesvolle Studio 100-figurgen. Gert Verhulst vertelde er al eerder over.

Marie Verhulst legde zich maar bij corona neer

„Niemand had de toekomst toen verwacht”, kijkt Marie Verhulst op februari vorig jaar terug. „Toen alles eenmaal stil lag, heb ik me er eerlijk gezegd vrij snel bij neergelegd. Ik had er toch geen vat of controle op. Wel dacht ik dat corona iets voor een paar weken was en we verder konden met al die plannen. Toen dat niet gebeurde, was ik even teleurgesteld. Er stonden zúlke leuke dingen op het programma. Keer op keer werden plannen geannuleerd en verplaatst. Dat was vrij hard, maar we beseften dat we er zelf niets aan konden doen. Dan laat je het maar los…”

Samson & Gert zijn natuurlijk legendarisch. 797 televisie-afleveringen tussen 1989 en 2006, in 2014 en 2017. De ‘man met de hond’ is nu 32 jaar – met veel herhalingen – in België en Nederland op tv. En in het theater werden 1493 (!) shows opgevoerd. En wat konden Marie Verhulst en haar compaan Dirk Bosschaert nu nog doen? Muziek maken, dat in elk geval. Marie: „We hebben een album gemaakt en zijn nu bezig met de tweede, met tien oude Samson & Gert-liedjes in een nieuw jasje en twee nieuwe. Vorig jaar hebben wij 109 korte afleveringen gedraaid voor Ketnet en bij gezinnen in kleine bubbeltjes huiskamerconcerten gedaan. Wat we veel deden is repeteren. Als je dan toch extra tijd krijgt, moet je daarvan profiteren. Ik heb de tijd benut met veel zanglessen en ook zelf geoefend. Als alles ‘terug open mag’ wil ik er wel klaar voor zijn.”

Studio 100 moet nog 600.000 tickets inhalen

‘Terug open mogen’ is voor Studio 100 nogal wat. In de theaterzalen in het genoemde Puurs hebben nog 600.000 (!) mensen een kaartje voor shows die nog moeten worden ingehaald. Da’s lang niet klaar met die 45 afscheidsshows van Gert en Marie Verhulst. Marie: „We hebben een team dat de tickets steeds verplaatst. Steeds ja. Het eerste werk van dertig man – dat duurde twee weken – werd zo weer van de kaart geveegd. We hopen dit najaar weer voor 100 procent te kunnen draaien. Nee, ik kan niet wachten. Mijn vader ook niet en de mensen die tickets hebben gekocht volgens mij ook niet.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

450.000 views vorige single

Zoals gezegd: muziek maken lukte wel. De vorige zomer ging dat uitstekend met de single Grote Rode Luchtballon: 350.000 keer beluisterd op Spotify, 450.00 videoviews op YouTube. Nu is daar IJsjes!. Voor de clip hoefde een bouwteam niet eens een perfect Studio 100-decor neer te zetten. Een typische American Diner-look uit de jaren 50 bij een fitnesscentrum bleek een voltreffer en die stond er gewoon al. In Beveren. Slim als de Verhulstjes zijn, kregen vier kinderen ‘met de leukste ijssnoetjes’ de kans om in de video te figureren. Dat leverde natuurlijk honderden inzendingen op. Wat een grappig ijssnoetje is, weet Marie Verhulst wel: „Iemand die gewoon ontzettend aan het genieten is van ijs. Dat weet je bij een foto of filmpje meteen. Ja, dié eet graag ijs, die mag meedoen in de clip.” Zo’n gezicht trekt Marie in de video overigens zelf ook. „Ja, ik eet graag ijs!” De clip zie je hier.

Waar nu naar wordt uitgekeken is de jubileumdag 25 jaar Studio 100 in Plopsaland. Een dag waarop Samson & Marie eindelijk live zullen optreden. Overdag een festival voor de kinderen, ’s avonds de show KNT, een spektakel voor 16+. Dat laatste onder het mom ‘Te oud voor 25 jaar Studio 100? Dat dacht je maar!’. „Slag om de arm natuurlijk”, zegt Marie Verhulst, „maar we gaan ervoor. Het is een buitenevenement in ons park. Met de nodige maatregelen kunnen we het daar heel goed organiseren.” Wat betekent KNT eigenlijk? Marie: „Kinderen Niet Toegelaten, hahaha. Ik krijg veel berichten op Instagram van mensen die er enorm naar uit kijken.”

Marie Verhulst heeft een groot hart voor Samson

Marie Verhulst is blij met Vlaanderen en Nederland als het om Samson & Marie gaat. „Ik voel me gesteund. Het had best zo kunnen zijn dat mensen zouden zeggen: dertig jaar Samson & Gert, het is wel mooi geweest. Het is niet gebeurd. Samson is zó geliefd bij zó’n groot publiek. Als we bij een radiostation komen, net waren we nog bij 100% NL, wil de presentator altijd met Samson op de foto. Fijn dat er zoveel liefde is.” Ze werd ook niet voor niets als opvolgster door vader Gert gevraagd: „Ik ben zelf altijd fan geweest en kende altijd alle liedjes uit mijn hoofd. Ik heb een groot hart voor Samson en dat heb je natuurlijk wel nodig.”

Zal diezelfde Gert ooit ‘de vader van Marie Verhulst’ worden, aangezien zij haar leven lang al ‘de dochter’ van is? „Goh…”, valt zij voor het eerst even stil. „Daar ga ik hard mijn best voor moeten doen. Op de radio werd ik gisteren nog aangekondigd als ‘de dochter en de zus van’. Het is ook al zover gekomen dat ik de zus van Viktor Verhulst ben, haha” (hij presenteert binnenkort Temptation Island op Videoland, red.). Ik ben nu dochter van, zus van en beste vriendin van Samson. Het is voor nu nog maar even zo.”

Meer informatie over 25 jaar Studio 100 vind je hier. Wil je de reality-soap De Verhulstjes helemaal terugkijken? Dat kan hier.