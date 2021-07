Sanne Langelaar geen callgirl meer, maar ‘foute moeder’ in nieuwe serie Swanenburg

Terwijl er op tv met herhalingen wordt gestrooid (en veel live sport), start KRO-NCRV vanavond met een gloednieuwe serie van eigen bodem, Swanenburg. En dat midden in de zomer. Twintig afleveringen maar liefst krijgt de kijker voorgeschoteld in vier weken tijd. Metro sprak Sanne Langelaar, een van de hoofdrolspelers.

Filmliefhebbers kunnen Sanne Langelaar (37) nu ook op Pathé Thuis zien in Herrie in Huize Gerri. De film van Frank Lammers (hier lees je zijn interview) over een leraar in coronatijd is het vervolg op Groeten van Gerri. Dat Sanne Langelaar ondanks corona bepaald niet heeft stilgezeten, blijkt wel aangezien zij vanaf vandaag op NPO 1 ook te zien is in de spannende Nederlandse serie Swanenburg.

Teloorgang van familie in Swanenburg

Zij speelt Iris, een wat opvliegende moeder van twee kids. En even ondernemend en vastberaden binnen het familiebedrijf als haar pa (Aus Greidanus). Zij maakt als oudste dochter deel uit van de familie Praal. Een familie die wordt meegezogen in – het klinkt best lekker zo in de zomerse televisietijd – een web van intriges en verraad. Dit nadat de jongste zoon Dirk (Jean-Paul Buijs) in verband wordt gebracht met de dood van een vrouw. Eigen belangen worden opzijgezet om de boel te redden, maar niet iedereen speelt het spel volgens de regels.

De teloorgang van een eens zo hechte familie lijkt in Swanenburg niet te stoppen. De scenarioschrijfsters Simone van den Ende en Dorien Goertzen (onder meer Nieuwe Buren) hebben voor een opvallend verloop van de serie gekozen. Elke week zie je de gebeurtenissen vanuit het perspectief van een ander familielid. De eerste vier afleveringen is dat vanuit de flamboyante broer Benno, een rol van Frederik Brom. Later komt het personage van Sanne Langelaar aan bod. En zo vallen de puzzelstukjes richting het einde steeds meer in elkaar.

Sanne Langelaar net weer moeder geworden

In Herrie in Huize Gerri zien we Sanne hoogzwanger. Dat was bij de opnames in april daadwerkelijk het geval. De Amsterdamse actrice is inmiddels de trotse moeder van een tweede kind, weer een zoon. Ze speelde haar rol met verve, maar vraag niet hoe. „Frank belde me dat hij een vervolg had, een week voordat mijn zwangerschapsverlof in ging. Maar ik kan tegen hem heel moeilijk nee zeggen. Hij heeft altijd leuke projecten. Tegen ieder ander had ik nee gezegd, maar tegen Frank Lammers zei ik ja. Hij moest me beloven dat ik niet twaalf uur op een set zou staan. Het lukte met twee keer drie uur spelen en drie uur rust ertussenin. Dat bleek goed te doen. Het stond er in een week op. Maar ik merkte wel dat ik écht hoogzwanger was, hoor. Door het opgezwollen zijn en alle ongemakken ziet de film er zo heel geloofwaardig uit. Ik ben wel klaar met iedereen die roept dat ze zo prachtig zwanger zijn. Dat is naar het einde toe bij mij gewoon niet waar, haha!”



Maar dat was Anneke, een webcamgirl die een relatie krijgt met leraar Gerri van Vlokhoven. In Swanenburg is zij dus ‘moeder’ Iris. Als actrice zou je gekscherend kunnen zeggen dat Sanne Langelaar voortaan wordt gevraagd voor moederrollen en niet meer als callgirl (ze was dat ook in de serie Dagboek van een callgirl). „Ja, dat is voorbij”, antwoordt Sanne met een lach. „Al durf ik te verklappen dat Iris wel een callgirl-kantje heeft. Daar gaan we weer…”

Sanne Langelaar had een uitdaging

Over haar rol: „Iris is opvliegend, vrij emotioneel. Aan de ene kant wil ze heel graag goedkeuring van haar familie, vooral van haar vader. Waardering voor de hoge marketingfunctie binnen het familiebedrijf. En dat lukt maar matig. Haar moeder hoeft maar iets kleins te zeggen, of ze zit al tegen het plafond. Dat zie je vanavond in de eerste aflevering al. Als Swanenburg straks vanuit het perspectief van Iris wordt verteld, zie je dat het ook een vrouw is die gewoon heel veel ballen in de lucht probeert te houden. Haar relatie is bovendien een beetje ingedut en ze vraagt zich af of ze dat nog wel wil. En dan ontmoet zij natuurlijk iemand die spannend, leuk en heel erg fout is. Een brave huismoeder is Iris geenszins. Er gebeurt werkelijk van alles en dat is volgens mij heerlijk om naar te kijken. In deze rol kon ik in elk geval echt mijn tanden zetten. Iris is een volwassen vrouw die de foute kant op gaat en verkeerde keuzes maakt. Aan mij was het de taak om er ook een beetje positief mens van te maken. Dat was mijn grootste uitdaging.”

Swanenburg deels al in 2019 op film gezet

Het draaien van Swanenburg begon al in oktober 2019. Sanne Langelaar: „Er stond een hele lange draaiperiode voor de serie gepland, een maand of acht negen. Ook nog in coronatijd, dus toen kwam het lang stil te liggen. Afgelopen september gingen we verder, terwijl het de vorige zomer eigenlijk al op televisie te zien zou zijn. Dat lukte niet. Maar het was fijn om in het najaar weer te kunnen draaien.” Voor Sanne werden meerdere projecten op pauze gezet. „Ik maakte me niet zoveel zorgen moet ik eerlijk zeggen. Voor corona had ik héél intensief gewerkt, dus die pauzeknop was niet zo erg. Langzamerhand kreeg ik weer dingen te doen. Ik heb ook collega’s gezien die langere tijd helemaal niets hadden. Hartstikke vervelend natuurlijk.”

Zoals gemeld, is een totaal nieuwe Nederlandse serie – waaraan veel aandacht is besteed – uitzenden in de zomer op z’n minst opmerkelijk. Het gebeurde eerder bij Dertigers, dat later deze zomer ook een vervolg krijgt. Sanne Langelaar vindt het een mooi gegeven, maar minstens zo spannend. „Het kan een heel goed idee zijn, want zoveel is er in deze tijd niet op televisie. Als acteurs van Swanenburg hopen we natuurlijk dat het heel hard gaat regenen en dat niemand meer naar buiten wil. En alleen maar naar Swanenburg wil kijken. Dat online elke maandag vier nieuwe afleveringen zijn, maakt de serie ook wel ‘binge-waardig’. Wie blijft er tegenwoordig nog thuis om tv te kijken? Bijna iedereen kijkt wanneer het hem of haar uitkomt. De combinatie kan goed werken, hoop ik. De serie verdient het om gezien te worden. Wie weet komt er dan wel meer. Ik zou het heerlijk vinden en zou wel elke dag Iris willen spelen. Geweldig om even zo’n totaal onaangepast iemand te zijn.”

Dikke ammehoela…

Toen Sanne Langelaar in 2015 voor het eerst een callgirl speelde, verscheen in Metro een kop met haar schitterende term ‘dikke ammehoela’. De actrice antwoordde dat toen haar gevraagd werd hoe ze reageerde op die rol. Zit een ‘dikke ammehoela’ er in dit verhaal nog een keertje in? „Nee”, zegt Sanne gedecideerd. Maar lachend: „Dikke ammehoela, ja. Ik zie dat nog best vaak terug. Maar ik moet je teleurstellen. Bij Iris in Swanenburg past geen dikke ammehoela.”



Swanenburg is van maandag tot en met donderdag om 21.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1 te zien. Op NPO Plus vindt je vier keer op maandag vier afleveringen tegelijk en kun je dus lekker bingewatchen.