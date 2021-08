Volle voetbalstadions wekken woede bij BN’ers: ‘Het is klaar!’

Het nieuwe Eredivisie-seizoen is begonnen. Goed nieuws voor voetbalfans, maar dat geldt niet voor iedereen. Diverse bekende Nederlanders hebben zich zitten verbijten achter de televisie, want zij zagen vooral volle stadions en feestende supporters. Op social media uiten de BN’ers hun onbegrip en krijgen zij veel bijval.

De stadions worden maar voor twee derde gevuld, want er moet voldoende afstand worden gehouden. Tijdslots zorgen ervoor dat niet iedereen tegelijkertijd naar binnen komt, maar in de praktijk blijkt dat de regels in lang niet alle stadions worden gehandhaafd.

BN’ers walgen van volle voetbalstadions

Supporters kruipen vaak dicht tegen elkaar aan en kunnen zich maar moeilijk inhouden. Bijvoorbeeld bij een doelpunt of een overwinning. Beelden van hossende supporters schieten dan ook in het verkeerde keelgat bij BN’ers, want het is simpelweg oneerlijk, vinden zij. Andere sectoren zouden worden benadeeld.



Fred van Leer deelt op Instagram een video van springende Ajax-fans. „Ik gun het iedereen! Maar dan bedoel ik ook iedereen!”, schrijft hij. Diverse collega’s van Van Leer reageren op zijn bericht. Zo schrijft Glennis Grace: „We kunnen niet meer stil blijven. Is klaar!” Edsilia Rombley en Danny de Munk reageren instemmend op de bekende stylist en schrijven „eens” en „precies”.



Discussie over coronabeleid houdt aan

Niet alleen BN’ers zijn boos. Op Twitter stromen de reacties op de volle voetbalstadions binnen. Een enkeling benadrukt dat het toch echt in de buitenlucht is, maar de meeste mensen kunnen hun ogen niet geloven. „Tijd voor actie. Geen schwalbe, maar een keiharde tackel is nodig”, schrijft iemand bijvoorbeeld. Een ander noemt het woord buitenlucht kul. „Dat is een onterecht argument”, zo klinkt het.



Ook festivalorganisatoren vinden het oneerlijk dat voetbalwedstrijden en de Formule 1 doorgaan met publiek, maar evenementen niet. Komende zaterdag gaat de sector demonstreren. ID&T haalde al hard uit naar het beleid van de overheid.