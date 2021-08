Lof (en hoon) voor eerbetoon Dolf Jansen aan Sifan Hassan in Humberto

Gisteren zagen we in talkshow Humberto een eerbetoon van cabaretier Dolf Jansen aan Sifan Hassan. Zijn woorden aan de koningin van de Olympische Spelen in Tokio werden door kijkers zeer gewaardeerd. Maar ook niet.

Humberto Tan zond tijdens de hele Olympische Spelen uit vanuit Scheveningen, om zo de nodige Nederlandse sporters aan tafel te krijgen. Gisteren schoven Olympiërs aan die als laatste op Schiphol landden. Zo waren daar de baanwielrenners Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Roy van den Berg, Shanne Braspennincx en Kirsten Wild. Namens de gouden hockeyvrouwen kwamen Frédérique Matla, Eva de Goede, Xan de Waard, Felice Albers, Margot van Geffen en Caia van Maasakker naar de studio. Sanne Hans (Miss Montreal) zong, Reinier van den Berg sprak over het klimaat. En natuurlijk, hardloopster en gouddelver Sifan Hassan was te gast. Net als een van haar grootste fans, hardloopfanaat Dolf Jansen.

Ode van Dolf Jansen aan Sifan Hassan

Harrie Lavreysen werd voor Nederland met twee maal goud en één keer brons de koning van de Olympische Spelen in Tokio. Atlete Sifan Hassan haalde op de 1.500, 5.000 en 10.000 meter hetzelfde eremetaal. Haar prestaties springen voor de wereld nog meer in het oog en zij werd zo ‘onze Olympische koningin’. Humberto Tan kondigde Dolf Jansen aan als collega-loper. Die nuanceerde dat gelijk: „Ja, als je het heel breed neemt…” Humberto: „Maar ook fan. Dolf wil heel graag een aantal woorden tot je richten.” „Een soort ode”, zegt Dolf Jansen. Het werd het mooiste moment van de uitzending van Humberto. Maar dat vond overigens niets iedereen.



„Dat je als meisje alles achter laat, moet vluchten uit je land”, begon Dolf Jansen over het feit dat Sifan Hassan door haar moeder in 2008 vanuit Ethiopië naar Nederland werd gestuurd. „Je familie, je huis, je alles verliest. Een halve wereld verderop terechtkomt, daar zijn geen woorden voor.”

Maar Sifan Hassan ging lopen en hoe

„Dat je gaat lopen om te vergeten”, vervolgt Dolf Jansen over het sportleven van Sifan Hassan. „Om te zijn, om te voelen, of gewoon om te lopen, hard te lopen. Om te zweven en weer te landen. Daar zijn geen woorden voor.”

Iets verder, blik op de kijker thuis: „Dat je grote wedstrijden in een oranje shirtje loopt, dat je wint. Voor jou het Wilhelmus, daar zijn geen woorden voor. Dat mensen iets van je vinden, hoe je praat, over hoe je iets zegt. Dat politici altijd ledig zijn over vluchtelingen, over mensen op drift. Altijd lelijk zijn over mensen van een andere afkomst. Die twee weken lang geen tv konden kijken omdat de van kleur exploderende Nederlandse sport hen elke dag weer ongelijk gaf. Daar zijn geen woorden voor, maar wel een hele grote grijns mijnerzijds.”

Na mooie woorden over de 5.000 en 1.500 meter (en dé val): „Dat je één dag later tien kilometer, 25 rondjes… Ze lopen je stuk, ze lopen je stuk, ze lopen jou helemaal niet stuk. En dan nog een keer die eindsprint, daar zijn geen woorden voor. (…) Dat je kruipend over de baan nog even de 4 x 400 meter naar zilver schreeuwt. (…) Dat je de koningin van de Olympische Spelen bent en in Parijs (over drie jaar, red.) ook nog de marathon overweegt. Maar eerst slapen, heel lang slapen. Alles wat ik zeg, alles wat ik voor je schrijf, daar zijn geen woorden voor. Okay dan, één woord. Sifantisch.”

Veel reacties over ode in Humberto

Sifan Hassan hoorde Dolf Jansen beduusd en met verlegen glimlach aan. Op social media klinken lelijke dingen, zoals Jansen in zijn tekst ook aanhaalde. De minst lelijke qua taalgebruik:



Vraag me af of #sifanhassan het gewauwel van Dolf Jansen begrepen heeft 😂 #humberto — M06 (@M062020) August 9, 2021



Die vervelende Dolf Jansen weet bij Humberto Tan de discriminatie kaart weer te trekken als de geweldige prestaties van Sifan Hassan worden besproken. — Ed. (@Ed23012638) August 9, 2021



Hoeveel zou Dolf Jansen hebben moeten betalen om weer bij Humberto te mogen aanschuiven? — Claire Petronella (@ClairePetronel1) August 9, 2021



Daar zit je dan als atleet bij #Humberto opgesloten gezeten tijdens de #olympischespelen kan je die #klimaathysterie weer aanhoren, onder het toeziend oog van Dolf Jansen die bijna klaarkomt. Kan iemand zich nog iets herinneren van de Ijstijd? Wat was het koud zelf🥶 @HumbertoTan pic.twitter.com/4bZbjXmpta — M.A.W (@Marcel78365204) August 9, 2021



De laatste keer dat ik wat zeg over Dolf Jansen………..

Ik word misselijk als ik de engerd hoor en zie. — Peter (@he_peter) August 10, 2021

Mooie woorden voor Dolf Jansen en Sifan Hassan

Met de ode aan Sifan Hassan werd Dolf Jansen trending op Twitter. Er klinken ook veel mooie woorden, waarvan een aantal uitgelicht.



Prachtige ode van Dolf Jansen voor Sifan! #daarzijngeenwoordenvoor — Carla Brocken (@brocken60) August 9, 2021



Ben geen groot fan van Dolf Jansen, maar zijn ode aan Sifan Hassan is mooi. #Humberto — Henk Klaassen (@henk5691) August 9, 2021



Hulde @Dolfjansen voor de prachtige Ode aan @SifanHassan in @HumbertoRTL. Er zijn dus toch woorden voor en jij hebt ze gevonden. — Steven van den Berg (@BergSvanden) August 10, 2021

