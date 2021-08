Gevaar bosbranden blijft, in Spanje en Portugal wordt het 40-45 graden

Na Griekenland en Turkije kan ook het Iberisch Schiereiland zich opmaken voor een hittegolf. Gevaar voor bosbranden is in Spanje en Portugal uitdrukkelijk aanwezig. In Griekenland woeden nog altijd de branden. De schade die tot nu toe is opgemaakt, is enorm.

De komende dagen wordt het in Spanje en Portugal steeds een stukje heter en vanaf morgen wordt het regionaal 40 tot 45 graden. Dat meldt weerdienst Weeronline. Door de hitte en droogte kunnen ook in deze vakantie bosbranden ontstaan, zoals we de afgelopen tijd in onder meer Griekenland en Turkije hebben gezien. Pas in de loop van volgende week lijkt de temperatuur weer iets te dalen.

Puffen geblazen in Spanje en Portugal

De meeste hitte lijkt weggelegd voor Andalusië, Extremadura, Castillië-La Mancha en de regio’s rondom de Spaanse hoofdstad Madrid. Daar stijgen de temperaturen dagelijks naar ruim 40 graden. In de grote steden wordt het zelfs nog heter dan op het platteland. In Sevilla en Córdoba kan de temperatuur richting 45 graden gaan. Bovendien houdt de hitte lange tijd aan. Pas na het weekend laat de verwachting een geleidelijke daling van de temperatuur zien. Wat dat betreft lijkt deze hittegolf in Spanje en Portugal op die van Griekenland. Ook Griekenland kreeg te maken met extreme hitte die ruim een week aanhield.



Naast Griekenland en Turkije krijgen Spanje en Portugal nu te maken met extreme temperaturen 🥵🌡https://t.co/rQERruRmTI — Weeronline (@weeronline) August 9, 2021

Grote kans op bosbranden door hittegolf

Vanwege de aanhoudende hitte en het droge weer eerder deze zomer, kunnen gemakkelijk bosbranden ontstaan. Bosbranden in het zuiden van Europa komen elk jaar voor, maar de duur van hittegolven en de extreme temperaturen maken de branden dit jaar talrijker en heviger. Ook het onderhoud van de bossen en het type vegetatie speelt een rol. Aangeplante eucalyptusbossen zijn namelijk veel gevoeliger voor brand dan de oorspronkelijke vegetatie in het Middellandse Zeegebied. Ook de maatregelen die worden getroffen om bosbranden te voorkomen zoals brandgangen en zones zonder begroeiing, zijn bepalend voor de gevoeligheid van een gebied voor natuurbranden. Ga je nu net op vakantie naar Spanje of Portugal? Oppassen geblazen dus.

Bosbranden Griekenland verwoesten enorme oppervlaktes

De bosbranden in Griekenland hebben tot nu toe al zeker 90.000 hectare aan grond verwoest. Het geologische instituut van de universiteit van Athene heeft de schade berekend. Het instituut weet ook al dat er nog veel meer afgebrande grond gaat bijkomen.

Op veel plekken in Griekenland woeden nog steeds bosbranden. „De data veranderen continu, aangezien het vuur nog niet geblust is”, zegt hoogleraar geologie Niki Evelpidou tegen de Griekse krant Kathimerini. En zelfs als de branden geblust zijn, is het gevaar volgens Evelpidou nog niet geweken. De grond is na bosbranden extra kwetsbaar voor overstromingen en aardverschuivingen. „Dit is de laatste jaren vaak voorgekomen na veel regen.”

Het eiland Evia is het hardst getroffen, zegt de hoogleraar. Daar is zeker 50.000 hectare bos verbrand. Het vuur is daar nog niet één keer geblust en blijft zich uitbreiden. Op het schiereiland Peloponnesos is al ruim 10.000 hectare grond in de as gelegd. Op een ander eiland, Rhodos, ontsnapte een Nederlandse top-kitesurfer aan de vlammen. Daarover lees je hier.