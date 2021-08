‘Het is nog te vroeg voor een homoseksuele James Bond’

Wordt Luke Evans de eerste homoseksuele James Bond? En is dat een goed idee? Deze stelling liep aan tafel bij Shownieuws uit tot een opmerkelijke en enigszins ouderwetse discussie.

Nu de première van No Time To Die, de laatste film met Daniel Craig als 007, nadert, wordt er weer druk gespeculeerd over zijn opvolger. Idris Elba zou de eerste zwarte James Bond worden, maar dat idee lijkt definitief van de baan. Pierce Brosnan opteerde al eens een vrouwelijke kandidaat. En dan is er nog Luke Evans.

Shownieuws-discussie over homoseksuele James Bond

Welsh acteur Luke Evans, bekend van zijn rollen in onder meer The Hobbit en Midway, is dit jaar al meerdere malen naar voren geschoven als de opvolger van Daniel Craig. Zelf gaf hij aan dat deze rol hem goed zou passen en direct op de trein springt als hij de rol krijgt aangeboden. Geen goed idee, zegt Bart Ettekoven bij Shownieuws.

„Luke Evans zou de eerste homoseksuele James Bond zijn, en dat is nog te vroeg”, aldus de hoofdredacteur van Weekend, die direct een weerwoord krijgt van Evert Santegoeds. „Je hebt toch niet door wat de geaardheid van de acteur is?”, reageert Nederlands bekendste roddeljournalist en hoofdredacteur van Privé. „Hij gaat toch niet direct met een handtas lopen?”

Ettekoven blijft bij zijn standpunt, en gooit nog wat olie op het vuur. „James Bond is een type opperhetero, die vrouwen om zijn vinger windt en met ze in bed duikt. Of ben ik daarin ouderwets?”, zegt hij. „Misschien wel”, reageert Santegoeds.

Shownieuws-presentatrice Tooske Ragas spreekt haar voorkeur uit voor Omar Sy, de Franse acteur die bekend is van Intouchables en Lupin. Waarop Santegoeds het idee van Pierce Brosnan nog maar eens voorzichtigjes naar voren schuift. „Nee, James Bond is een vent”, aldus Ragas. Bekijk de betreffende aflevering hier terug.

Wat is jouw mening?

Of Luke Evans de eerste homoseksuele acteur wordt die James Bond gaat spelen? De tijd zal het leren. Wat is jouw mening? Laat het weten in de onderstaande poll.