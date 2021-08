Kijkers blij met Studio Tokio: géén aandacht voor kus Ramsey Angela

Met het doven van de vlam zijn de Olympische Spelen van Tokio officieel ten einde. TeamNL leverde een geweldige prestatie, want met maar liefst 36 medailles waren de Nederlandse sporters bijzonder succesvol. De sluitingsceremonie trok ‘s middags dan ook ruim een miljoen Nederlandse tv-kijkers, en Studio Tokio sloot in stijl af.

Bij gebrek aan toeschouwers in de stadions werden de Spelen meer dan ooit via de televisie gevolgd. Dat was echter ook niet vanzelfsprekend. Door het tijdsverschil met Tokio was het voor de Nederlandse kijker vrijwel onmogelijk om alles live te zien. Gelukkig werd ‘s avonds alles samengevat in Studio Tokio van de NOS.

Complimenten voor Studio Tokio

De Nederlandse tv-kijker kon dat wel waarderen. Presentator Henry Schut trok dagelijks vele kijkers en sloot gisteren af met een aantal van ruim 1,2 miljoen. Op Twitter krijgt Studio Tokio veel complimenten. Veel kijkers zeggen te hebben genoten van de afgelopen twee weken Olympische Spelen. Veel zijn positief over Henry Schut, maar ook over de fraaie reportages.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Genoten van de #olympischespelen Complimenten aan #HenrySchut voor de mooie gesprekken in Studio Tokio! En tevens aan de editors, wat een waanzinnige filmpjes zijn er ge-edit 👏🏻👏🏻 — Manon Boneschansker 🎧🎼 (@ManonB1974) August 8, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

@NOSsport ik ga enorm Studio Tokio en alles van de Olympische Spelen missen. Ik heb genoten 🤩 van de sporters, hun inzet, successen, verhalen en emoties, de goeie interviews van Henry Schut en de prachtige beelden. Complimenten. 👏👏👏 — Heidy Bolwijn (@HeidyBolwijn) August 8, 2021

Studio Tokio sloot gisteravond in stijl af met een item over Ramsey Angela. De Nederlandse atleet pakte zaterdag met het estafetteteam verrassend zilver op de 4×400 meter. Gisteravond zat hij alweer bij Studio Tokio in Scheveningen. Bij aankomst in Nederland werd hij uiteraard opgewacht door zijn familie en de NOS was daar bij.

Ramsey Angela ziet zijn vriend weer

Ramsey Angela trof niet alleen zijn ouders en andere naaste familie, maar ook zijn vriend. De twee gaven elkaar uiteraard een dikke kus, maar daar werd verder geen aandacht aan besteed. Geweldig, vinden veel kijkers. „De NOS heeft in Studio Tokio meer gedaan voor homo’s dan welke Pride Walk, programma’s van Splinter Chabot of de literaire Regenbooglijst dan ook”, tweet schrijver Gerbrand Bakker.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De NOS heeft zojuist in Studio Tokyo meer gedaan voor homo’s dan welke Pride Walk, programma’s van Splinter Chabot of de literaire Regenbooglijst dan ook. Hoe? 1/2 — gerbrand bakker (@gerbrandbakker) August 8, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

2/2 Nou, door simpelweg de vriend van Ramsey Angela op te vangen voor de aankomst van Angela op Schiphol zonder daar verder één woord aan vuil te maken. Angela, een van de vier die zilver wonnen op de Olympische Spelen. — gerbrand bakker (@gerbrandbakker) August 8, 2021

Parijs steelt de show tijdens afsluitingsceremonie

De sluitingsceremonie trok 1,1 miljoen kijkers. Tokio gaf het stokje over aan Parijs, waar de spelen in 2024 worden georganiseerd. De Fransen lieten zien dat zij er klaar voor zijn. Tijdens de sluitingsceremonie werd geschakeld met Parijs, waar straaljagers voor een enorm spektakel zorgden. Veel kijkers hebben dan ook nu al zin in de Olympische Spelen van Parijs.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.