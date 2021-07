Veel lof (en kijkers) voor uitzending RTL Boulevard over Peter R. de Vries

De speciale aflevering van RTL Boulevard over de aanslag op Peter R. de Vries is gisteren door ruim 1,3 miljoen mensen bekeken. Er is bewondering voor de presentatoren, die na 24 uur ‘gewoon’ weer aan de tv-desk plaatsnamen.

Het aantal kijkers dat op de geheel aan Peter R. de Vries gewijde uitzending afstemde, is bijna twee keer zoveel als dinsdag naar de reguliere uitzending keken. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Een half miljoen mensen is voor RTL Boulevard gangbaar.



Marieke Elsinga en Luuk Ikink vertellen over de gitzwarte dag gisteren, nadat Peter R. de Vries – vlak na de uitzending van RTL Boulevard – werd neergeschoten. https://t.co/da3BtYH5bD #rtlboulevard — RTL Boulevard (@RTLBoulevard) July 7, 2021

Collega’s RTL Boulevard over Peter R. de Vries

In RTL Boulevard keken onder anderen Luuk Ikink, Marieke Elsinga, Peter van der Vorst en Albert Verlinde terug op de gebeurtenissen van dinsdag. Collega Peter R. de Vries werd kort na de uitzending neergeschoten in de Amsterdamse Lange Leidsedwarstraat. Inmiddels is daar een bloemenzee ontstaan. Het incident had grote impact op het team van het programma, zo vertelden Ikink en Elsinga. De uitzending kreeg op sociale media veel lof. „Jullie hebben het ontzettend goed gedaan”, is onder tweets van RTL Boulevard vaak te lezen.



Fantastische uitzending, vakwerk! #rtlboulevard #MariekeElsinga is zeker een vakvrouw net als op @538 Maar hou het in de gaten. Bij professioneel wegstoppen van emoties ligt overspanning of burn-out op de loer. Gelukkig is er goede begeleiding aanwezig bij @RTLBoulevard 🙏🏻🍀 — Bianca Venema 🏳️‍🌈💯 (@Bianca_venema) July 8, 2021

Peter van der Vorst: Peter R. de Vries vecht nog voor zijn leven

RTL-baas Peter van der Vorst kwam naar de studio bij het Leidseplein. Hij reed daar dinsdagavond ook direct naartoe, om zijn tv-collega’s bij te staan. Van der Vorst sprak van „een traumatische gebeurtenis”. Hij werd kort nadat de misdaadjournalist was neergeschoten, na de uitzending van RTL Boulevard waarin hij te gast was, gebeld. „Een stomp in je maag krijg je op dat moment. Je denkt: ‘Nee, dit is het nachtmerriescenario dat we nooit willen meemaken'”, zei Van der Vorst. “In de studio trof ik iedereen ontredderd aan. In shock, letterlijk. Het is een ontzettend traumatische gebeurtenis voor iedereen die hier getuige van is geweest.”



Zojuist de special van #peterrdevries van #rtlboulevard gekeken. Indrukwekkende uitzending.

Hopelijk komt Peter er weer bovenop en worden de opdrachtgevers van deze #moordaanslag gestraft pic.twitter.com/Irb3bmL7VL — Frank Geurtsen (@FrankGeurtsen) July 8, 2021

Voor heel RTL is Peter R. de Vries „een heel dierbare collega”. „Maar ook voor mij persoonlijk. Ik ben zeer op hem gesteld”, zei Van der Vorst. „Het is een hele lieve, warme en grappige man. Veel mensen realiseren zich dat niet als ze hem op televisie zien. Maar hij is zeer betrokken bij alles wat er in iemands leven gebeurt. Als er een drama in iemands leven gebeurde, dan was Peter een van de eersten die een appje stuurde of van zich liet horen. Het doet daarom misschien wel extra pijn dat hem dit nu overkomt en dat hij nu nog steeds aan vechten is voor zijn leven”, zei hij geëmotioneerd.

Respect voor Albert Verlinde en team RTL Boulevard

Albert Verlinde is trots hoe het team van RTL Boulevard omgaat met de situatie rond Peter R. de Vries, liet hij weten. De voormalig presentator van het programma bewondert de kracht na de aanslag op een van de collega’s, zei hij in de uitzending van gisteravond. Kijkers hebben op hun beurt weer respect voor Verlinde zelf. Op sociale media vragen veel mensen om zijn terugkeer aan de desk.



Peter van de voorst haal aub albert verlinde terug bij boulevard ,zo helder en duidelijk en eerlijk betoog .fantaxtisch .hij hoort hier ook #rtlboulevard — agnes (@agnete03) July 8, 2021



Ik vind Albert Verlinde bij deze #RTLBoulevard heel prettig — Charlotte (@turtle_charlie) July 7, 2021



Albert Verlinde schittert bij RTL Boulevard: tijd voor comeback? – https://t.co/ipdn0Rkxmx — Aart van Acquoij (@AartvanAcquoij) July 8, 2021



Wat een prachtige uitzending van #rtlboulevard. Albert Verlinde die de tijd en moeite neemt om daar te zitten, de gehele redactie die keihard werkt om een mooie uitzending te maken na zulk verschrikkelijk nieuws, de presentatoren die duidelijk aangeslagen zijn. Zoveel respect. ♥️ — Demi 🌿🌷 (@demiviring) July 7, 2021

„Ik ben vandaag heel erg emotioneel, constant”, vertelde Verlinde. „Om Peter, maar ook om jullie. Om dit programma en het team. Ik heb gehoord dat er mensen van dit team zijn die gezegd hebben: hij mag daar niet alleen liggen. Zij zijn daarnaartoe gegaan”, zei een geëmotioneerde Verlinde over de plek waar De Vries dinsdagavond werd neergeschoten op straat. „Zo zit jullie team in elkaar. Dat heeft mij zo ongelofelijk geraakt. De liefde die het team uitstraalt, dat je dat opzoekt. Dat is liefde en respect.”

Verlinde, die meer dan vijftien jaar bij het programma werkte, zei dat hij trots is op zijn oud-collega’s. „Het is een trauma voor het team en het is krachtig hoe jullie het aan het doen zijn.”

Ook andere programma’s in teken Peter R. de Vries

Ook andere tv-programma’s stonden gisteravond nog volledig in het teken van De Vries. Een extra ingelaste Op1 in de vooravond trok op NPO 1.800.000 kijkers. Talkshow Humberto op RTL 4 trok in de avond 560.000 belangstellenden. De nieuwsuitzendingen bereikten ook iets meer kijkers dan normaal. Het NOS Journaal van 20.00 uur was goed voor ruim 2 miljoen kijkers, terwijl naar het Half Acht Nieuws op RTL 4 bijna 1,4 miljoen mensen keken.



Bekijk hier de uitzending in het teken van onze geliefde collega Peter R. de Vries. https://t.co/7DBAA1FFvu #rtlboulevard — RTL Boulevard (@RTLBoulevard) July 7, 2021

Grapperhaus en Halsema naar medewerkers RTL

Demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus en de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema hebben gisteravond een bezoek gebracht aan RTL Boulevard. In de studio kregen zij te horen dat het team na de aanslag op Peter R. de Vries „leeft tussen hoop en vrees”, zei Peter van der Vorst na afloop. Hij vindt dat de steunbetuiging van de minister en burgemeester „enorm veel kracht geeft”.