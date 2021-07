Duizenden mensen protesteren tegen coronapas in Frankrijk

In veel Franse steden zijn mensen opnieuw de straat opgegaan om te protesteren tegen de invoering van de ‘pass sanitaire’, ofwel de coronapas.

Volwassenen moeten vanaf aankomende maandag kunnen aantonen dat ze zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, besmet zijn geweest met het virus en ervan zijn hersteld of recent negatief zijn getest om naar evenementen met veel publiek en naar culturele instellingen te gaan. Vanaf augustus moeten mensen de pas ook tonen bij een bezoek aan onder meer de horeca en winkelcentra.

De aversie tegen die maatregel en tegen het verplicht vaccineren van zorgverleners bleek ook al afgelopen woensdag op de nationale feestdag Quatorze Juillet. Ook toen gingen mensen de straat op om de demonstreren tegen de invoering van de coronapas.

Duizenden betogers op de been tegen coronapas

Volgens de Franse media waren er vandaag in Parijs duizenden betogers op de been. Ze verzamelden zich op zeker drie plaatsen. Tot de initiatiefnemers behoorden de rechtse politicus Florian Philippot, voormalig vicevoorzitter van het Front National, en enkele kopstukken van de ‘gele hesjes’.

De tegenstanders van de coronapas en de anti-vaxxers verwezen ook nu vaak naar nazimethodes uit de Tweede Wereldoorlog. Van Lille tot Marseille waren leuzen als ‘Vrijheid’ en ‘Macron dictator’ te horen. Op spandoeken was onder meer ‘Valse pandemie, echte dictatuur’ en ‘Ik ben geen QR-code’ te lezen.

Sinds maandag extra maatregelen

De Franse president Emmanuel Macron lanceerde afgelopen maandag een pakket maatregelen om de verontrustende verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus te beteugelen en moedigde zijn landgenoten aan zich te laten inenten. Een enquête wees uit dat een grote meerderheid van de Fransen daarmee instemde. De coronapas was ook onderdeel van dit maatregelenpakket.

Tienduizenden anderen toonden voor de tweede keer in een week om uiteenlopende redenen hun ongenoegen. Net als woensdag verliepen de manifestaties niet overal rustig. Voor enkele betogingen was geen toestemming gegeven. In onder meer Dijon, Lille, Nantes en Lyon zette de politie traangas in om de menigte te verspreiden.