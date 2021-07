Bondscoach Sarina Wiegman eist versoepelingen ‘gevangenis’-hotel Tokio

Bondscoach Sarina Wiegman van het Nederlandse vrouwenelftal, was tot gisteren totaal niet te spreken over het verblijf in Tokio. Ze noemde het hotel in het Olympische Japan een „gevangenis” en vroeg om versoepelingen van de strenge leefregels. Met succes.

De bondscoach nam geen blad voor de mond tegen het AD en bekritiseerde de Japanse aanpak. „Wij leven in een hotel waar we achterin zijn weggezet. Wat echt niet goed is, vind ik.” Door de pandemie zijn de regels tijdens de huidige Olympische Spelen in Japan streng. De speelsters kregen geen toegang tot openbare ruimtes. Ook mochten ze het hotel alleen in en uit via de personeelsingangen. Zomaar naar buiten toe zat er niet in. „Het is net een gevangenis”, vertelde de Nederlandse bondscoach.



Sarina Wiegman dwingt meer vrijheden af bij hotel in Tokio

Volgens Wiegman is het ‘opsluiten’ van de speelsters een slechte zaak. „Dit kan zo niet langer door. Mijn meiden moeten echt even naar buiten. Je kan niet zomaar mensen voor twee weken opsluiten . Dat kan gewoon niet.” De bondscoach realiseert zich dat het elftal voorzichtig moet zijn, maar volgens haar kan het ook anders. „Er is een geweldig mooie tuin in het hotel. Daar kan je gewoon naar buiten, daar is geen kip. Maar dat mag ook niet.”

Wiegman liet het er niet bij zitten en trok aan de bel bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Met succes. ,,Daar vonden we niet alleen begrip, maar ook gehoor voor de omstandigheden. Het is dan ook gelukt om het leven in de bubbel wat te normaliseren. En enkele ‘versoepelingen’ doorgevoerd te krijgen”, liet de KNVB weten.



Eerste overwinning Oranje Leeuwinnen Tokio

En dat betekent dat de Oranje Leeuwinnen ‘gewoon’ de hoofdingang en lobby mogen gebruiken. Daarnaast is het toegestaan om een luchtje te scheppen in een voor de speelsters gereserveerd gedeelte in de tuin. Ook een rondje in het nabijgelegen parkje is mogelijk.