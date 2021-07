Drukke dag Carré voor afscheid Peter R. de Vries, familie dankbaar

Iets eerder dan gepland zijn vanmorgen de deuren van Koninklijk Theater Carré in Amsterdam opengegaan voor mensen die afscheid willen nemen van de doodgeschoten journalist Peter R. de Vries. Toen om 20.00 uur de deuren zouden sluiten, was het nog zo druk aan de Amstel dat Carré vanavond later openbleef.

Het plan was dat publiek woensdag vanaf 11.00 uur welkom was, maar rond 10.45 uur gingen de deuren al open. Al sinds 7.00 uur verzamelen zich mensen die de overleden misdaadjournalist een laatste groet willen brengen. De wachtrij is inmiddels afgesloten. Om 20.30 uur stonden er nog een paar honderd mensen te wachten.

Honderden mensen in de rij voor Peter R. de Vries

Snel stonden er vanmorgen honderden mensen in de wachtrij. De gemeente Amsterdam meldde op Twitter dat belangstellenden rekening moesten houden met een flinke wachttijd. Ook moesten mensen anderhalve meter afstand van elkaar houden, binnen en buiten. „Houd het afscheid zo kort mogelijk. Zo krijgt iedereen de kans een laatste eer te bewijzen”, aldus de gemeente.

Uitvaartbedrijf Monuta meldde dat tot 20.00 uur 6.000 mensen Carré waren binnengegaan. De ‘teller’ stopte uiteindelijk op 7.500.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De deuren van @theatercarre zijn open. Kom je naar het afscheid van Peter R. de Vries: ↔️ Houd binnen én buiten 1,5 meter afstand

❗ Houd rekening met een flinke wachtrij

🙏 Houd het afscheid zo kort mogelijk. Zo krijgt iedereen de kans een laatste eer te bewijzen. pic.twitter.com/jXcSmJyxjz — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) July 21, 2021

De wachtrij liep iets voor 11.00 uur door de Sarphatistraat, over de brug bij de Amstel. Er kwamen steeds meer mensen bij. Veel mensen zijn al vroeg gekomen omdat ze verwachtten dat het erg druk zou worden. Ook het weer speelde een rol. Verschillende mensen wilden de voorspelde warmte voor zijn. Extra opgeroepen beveiligers deelden water uit.

Morgen een besloten dienst in Carré

De gemeente hield in de gaten hoe alles verliep en hoe druk het werd, vertelde een woordvoerder. Woensdag kon het publiek een laatste groet brengen aan de misdaadverslaggever, morgen nemen familie, vrienden en collega’s met een besloten dienst in Koninklijk Theater Carré afscheid van hun dierbare Peter R. de Vries.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Massaal rouwen om Peter R. de Vries: 'Manier om machteloosheid plek te geven'https://t.co/eZclYM8n7D — Cary (@Carykooktgraag) July 21, 2021

Peter R. de Vries werd op 6 juli in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam neergeschoten, na zijn optreden in het programma RTL-Boulevard. Vorige week donderdag bezweek hij aan zijn verwondingen.

Laatste eer aan Peter R. de Vries bewijzen

Een bezoeker uit Capelle aan den IJssel zegt vroeg te zijn gekomen vanwege het warme weer. Hij was hier als eerste, iets na 7.00 uur. „Zodat ik niet in de warmte hoef te staan.” Een andere bezoeker uit Almere komt net aan. „Ik ben vroeg gekomen, toch om de drukte voor te zijn. Ik vind het belangrijk om hier te zijn vandaag, om nog even langs te gaan.”

„Vreselijk is het”, zegt een bezoeker uit Amsterdam. „Hij is geen familie, maar het voelt wel zo. Je kunt al zo weinig doen. Daarom zijn we gekomen toen het kon, om hem een laatste eer te bewijzen.” Een bezoeker uit Almere mengt zich in het gesprek. „Ja, het is verschrikkelijk. Ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed.” Daarom wilde de vrouw hier graag komen om afscheid te nemen van De Vries, zegt ze.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wij willen iedereen bedanken voor dit gebaar en de massale steun die wij de afgelopen periode hebben mogen ontvangen. Familie en partner. pic.twitter.com/6ue00CiqWF — Royce de Vries (@Roycedevries01) July 21, 2021

Familie De Vries is geraakt

De familie en partner van Peter R. de Vries zijn geraakt door de grote belangstelling voor het publieke afscheid in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Dat zei RTL Boulevard-presentator Luuk Ikink vanavond in het programma op basis van een korte verklaring van de familie. Zoon Royce de Vries stuurde later een dankwoord via Twitter.

„Het is hartverwarmend om te zien dat zoveel mensen, uit het hele land, gekomen zijn om Peter een laatste eer te bewijzen. Dit raakt ons enorm”, las Ikink voor. „Peter vond het belangrijk dat iedereen voor wie hij iets betekend heeft afscheid van hem kon nemen. Wij willen iedereen bedanken voor dit gebaar en de massale steun die wij de afgelopen periode hebben mogen ontvangen.”

