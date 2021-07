Maarten van Rossem in De Slimste Mens: ‘Balen in coronatijd is nogal overtrokken’

Maarten van Rossem is de coronatijd prima doorgekomen. In De Slimste Mens gaf hij gisteravond aan – hij relativeert (heel) graag – het eigenlijk maar overtrokken gedoe te vinden.

De Slimste Mens begon gisteren onder leiding van presentator Philip Freriks aan het achttiende seizoen. Zes weken lang gaan bekende en iets minder bekende koppen de strijd aan in de zo succesvolle tv-kennisquiz. Cabaretier Bert Visscher („janken dit!”), schrijfster Daphne Deckers en First Dates-gastheer Sergio Vyent durfden het aan de eerste deelnemers van het seizoen te zijn. Durven, ja. Eén van hen is tenslotte degene die als allereerste verliezer afscheid neemt. En inmiddels ‘nam’.

Maarten van Rossem jurylid De Slimste Mens

Ook de achttiende editie heeft De Slimste Mens één jurylid. Maarten van Rossem is uiteraard de naam. Onderuitgezakt in zwarte kleding grijpt hij zelden in. Met een kopje koffie is Van Rossem meer geschikt voor duiding van onderwerpen en anekdotes. Dat laatste gaat vooral over dingen die hij verschrikkelijk vindt. Het maakt zijn rol, door een goede wisselwerking met Freriks, juist zo leuk.



Philip Freriks kondigt Van Rossem dagelijks met de meest mooie titels aan. Gisteravond startte hij met ‘onze eloquente emeritus, Maarten van Rossem!’. „Maarten, fijn dat je ook weer terug bent. Hoe gaat het met je?”, begon Freriks tegen zijn Slimste Mens-collega. De historicus bromde: „Nou, dat gaat wel.” De quiz-presentator kon zich voorstellen dat Maarten van Rossem de afgelopen periode veel aan zijn bureau heeft gezeten. Het bleek hem prima af te gaan. „Ik had niet zoveel problemen met het coronajaar, kwam het prima door en begrijp dat veel Nederlanders het heel anders hebben gehad. Ik vond dat nogal overtrokken, eerlijk gezegd.”

De verwarming van Maarten van Rossem werkte prima

„Er viel van alles te doen”, wat het opper-jurylid betreft. „We hadden te eten. De verwarming deed het, deze winter. Dus ik was tevreden.” Maarten van Rossem krijgt dagelijks een kijkersvraag voor de kiezen. Ook die ging over het coronajaar. „De vragen blijven maar binnenstromen”, zei Philip Freriks. „Beste Maarten, waaraan spendeerde u uw tijd tijdens de lockdown?” „Aan het schrijven van een boekje”, was het antwoord.



Toevallig hadden de drie kandidaten van gisteren ook allemaal een boekje dan wel boek geschreven tijdens de zeeën van coronatijd. Daphne Deckers haar ‘zoveelste’, Sergio Vyent en Bert Visscher hun eerste. Maarten van Rossem is de enige die zijn ‘boekje’ nog niet af heeft. Een titel heeft hij ook nog niet. Máár, zo had hij toch iets voor de kijker, een voorlopige werktitel. En die loog er niet om. Van Rossem: „Een korte geschiedenis van de eerste twee decennia van de 21e eeuw die eigenlijk begon in de jaren ’70 van de 20e eeuw.” In de tv-studio viel een korte stilte. Waarna Bert Visscher verkondigde: „Ik ga het gelijk kopen.”



Interview over De Slimste Mens

Vorige week interviewde Metro Maarten van Rossem over het nieuwe seizoen van De Slimste Mens. Hij blikte daarbij ook terug. „Er deed een keer een ontzettende eikel mee”, gaf de brommende zeventiger toen toe. Wil je het hele interview lezen? Klik dan hier.

En wil je weten wie gisteravond de eerste slimste mens was en wie naar huis kon? Kijk dan hier. Vanavond gaan (sport)journaliste Barbara Barend de uitdaging aan. De Slimste Mens schoot bij de eerste uitzending met ruim 1,7 miljoen kijkers uit de startblokken. Alleen het Journaal van 20.00 uur werd gister beter bekeken.