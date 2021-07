Roxane van Iperen blaast Zomergasten-kijkers omver

Scherp, slim, betrokken, fantastisch: slechts enkele woorden die Zomergasten-kijkers over hebben voor Roxane van Iperen. De schrijver en jurist ging met Janine Abbring in gesprek over dingen die haar nauw aan het hart liggen. Consumentenkapitalisme, bijvoorbeeld, duurzaamheid, en het helpen van slachtoffers van huiselijk geweld of seksueel misbruik.

Nu denk je misschien ‘consumentenkapitalisme, wat is dat?’. Precies dat legt Van Iperen uit bij Zomergasten. Zij zegt namelijk dat je als individu het systeem niet kan veranderen. Geen rietjes meer gebruiken en netjes je plastic scheiden, het is allemaal heel goed. Maar het zijn de grote bedrijven, volgens Van Iperen, die het spreekwoordelijke bloed aan de handen hebben.



Truth bombs van Roxane van Iperen. Het gaat om macht en politiek. We zijn bewust in slaap gesust en de oplossing ligt bij het collectief. 💪🏻👏🏻 #zomergasten — Jelmer Evers (@jelmerevers) July 25, 2021

Roxane van Iperen bij Zomergasten: ‘Eén persoon kan de wereld niet veranderen’

„Het meest gehoorde verwijt dat ik krijg”, zegt de schrijfster, „is dat mensen tegen mij zeggen ‘ik ben het systeem, en het systeem dat ben ik’. Dat is niet waar.” Aan Zomergasten-presentatrice Abbring legt ze uit hoe dat precies werkt. „Vroeger had je zo’n race van de cavia’s. Je hebt een stelsel met muurtjes, een soort doolhof, en uiteindelijk moet je ergens naartoe. De poppetjes zijn de cavia’s, en het systeem, dat is niet duizend cavia’s, maar een decennialang bouwwerk van wetgeving, subsidie, cultuur, marketing.” Volgens haar zet een aantal grote bedrijven die schotten in het doolhof neer, waardoor het „bijna niet anders kan dat een willekeurig mens, dat helemaal geen kwaad in de zin heeft en gewoon zijn leven leidt, daar uitkomt waar de meest ongezonde keuzes gemaakt worden.”



Roxane van Iperen over consumentenkapitalisme, hoe een individu het systeem niet kan veranderen: 'Het kan bijna niet anders dan dat een willekeurig mens daar uitkomt waar de meest ongezonde keuzes gemaakt worden.' #Zomergasten pic.twitter.com/okm2IWFsyo — VPRO Zomergasten (@zomergasten) July 25, 2021

Lang verhaal kort: om een echte verandering in de wereld teweeg te brengen, moeten bedrijven een verandering doorvoeren. Minder vervuilen, minder plastic gebruiken, en consumenten helpen om betere keuzes te maken. Zomergasten-kijkers zijn diep onder de indruk van Van Iperen. Ze trekken naar social media om dat te laten blijken.



Ik had wel de verwachting dat dit een interessante #zomergasten zou worden. Maar dit is voorbij interessant…dit is geweldig, #mustsee Wat is @roxanevaniperen fantastisch: analytisch, helder, problemen van nu adresserend. — Jenneke van Pijpen (@Jennekevanp) July 25, 2021



Wat een topper is Roxane. Scherp, betrokken, ziet het grote plaatje, geen pretenties. Hoofd én hart op de goede plaats. En (mag ik dat zeggen) ze is ook nog eens heel mooi! #Zomergasten — roos vonk (@roosvonk) July 25, 2021



Ik ben nog steeds onder de indruk van deze #zomergasten, Roxane van Iperen. Een duidelijke rode draad, van het individu en het systeem waaraan hij medeplichtig is. Verander het systeem, verplaats muren en verzet bakens, dan pas komen we ergens anders uit. In een leefbare wereld. — PhotoKarMa24 (@Ma24Kar) July 25, 2021

‘Slachtoffers medeplichtig gemaakt voor hun situatie’

Ook over (slachtoffers van) huiselijk geweld had Van Iperen een woordje klaar. Zo sprak ze over het incident tussen Jaimie Vaes en Lil Kleine, waarbij de rapper op Ibiza even in de cel zat. Vaes rende namelijk bebloed de lobby van het hotel in, na een mogelijke mishandeling door Lil Kleine. Volgens Van Iperen worden slachtoffers medeplichtig gemaakt aan de situatie waarin ze zitten. „Lil Kleine zou geweld hebben gepleegd. Wat je dan ziet, is dat mensen hun pijlen onmiddellijk op háár richten. ‘Waarom was zij bij hem?’, ‘het zal wel een gold digger zijn’, of ‘waarom ben je niet meteen vertrokken?’. Dat is een slachtoffer medeplichtig maken aan de situatie waarin hij of zij zit.”



Schrijver en jurist @roxanevaniperen legt uit hoe slachtoffers medeplichtig worden gemaakt aan de situatie waarin ze zitten, en wat dat zegt over machtsverhoudingen. Kijk #Zomergasten met Roxane in 5 thema's op https://t.co/gVa4AqES2o pic.twitter.com/oXvC4WGcg0 — VPRO Zomergasten (@zomergasten) July 26, 2021

Volgens haar is dat ook de reden waarom slachtoffers van seksueel misbruik vaak heel lang wachten om aangifte te doen. In veel gevallen doen ze helemaal geen aangifte. Dat zegt veel over machtsverhoudingen, en daar zit een deel van de oplossing.

Ook BN’ers, waaronder Claudia de Breij, uiten hun lof voor de uitzending. „Onwijs goed”, schrijft zij bijvoorbeeld. Iemand anders noemt Van Iperen zelfs een held.



Wat een onwijs goeie #zomergasten is dit. — Claudia de Breij (@claudiadebreij) July 25, 2021



Roxane van Iperen is een held💪💪 — Wim Achterberg (@AchterbergWim) July 25, 2021

Wil je Zomergasten terugkijken? Dat kan hier.