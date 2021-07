Veel hulde voor Mathieu van der Poel die nog doorzet na enorme smak

Wat een smak, wat een klapper voor Mathieu van der Poel. Zijn gedroomde goud bij zijn debuut op de Olympische Spelen is uitgelopen op een drama. Maar op social media klonk al tijdens zijn verloren race veel hulde. Hulde voor het feit dat hij überhaupt nog op zijn mountainbike stapte.

Mathieu van der Poel viel al in de eerste ronde van de olympische race mountainbiken. Hij lag niet op kop, maar wel in een prima positie, toen met nog geen 10 minuten het noodlot toesloeg. In een afdaling maakte Van der Poel een val op volle snelheid. De Nederlandse favoriet vloog over zijn stuur en kwam op zijn rug terecht. De wielerheld beet letterlijk en figuurlijk in het stof.



🚵🏿 #Tokyo2020 | Neeee… valpartij Mathieu van der Poel! Hij was druk bezig om zich vooraan in de strijd te mengen, maar gaat hard onderuit. Einde van zijn ambities, zo lijkt het. 🚴🇳🇱 Stream elk onvergetelijk moment live op discovery+ pic.twitter.com/8T5Oxoz3St — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 26, 2021

Mathieu van der Poel stapt ‘gewoon’ weer op

Het gezicht van Mathieu van der Poel na de klapper? Van pijn vertrokken is nog zacht uitgedrukt. Het duurde even voordat hij weer op de fiets stapte. Hij heeft ongeveer een minuut achterstand op zijn concurrenten. Maar dát hij de race vervolgde was al een klein wonder. Menigeen zou zijn mountainbike in de struiken hebben gegooid en ‘laat maar hebben gedacht’. Mathieu van der Poel dacht niet aan de pijn in zijn lichaam. Hij wilde naar de finish en dat is tekenend voor zijn wilskracht.



Vijf jaar lang droomde Mathieu van der Poel van een olympische medaille. Op de hoogste drop maakt de man die een fiets normaal altijd honderd procent onder controle heeft een cruciale technische fout. #Tokyo2020 #TeamNL pic.twitter.com/ERht87ZVNF — Raymond Kerckhoffs (@raykerckhoffs) July 26, 2021

Droom Olympische Spelen vervlogen

Mathieu van der Poel heeft op de Olympische Spelen zijn droom dus niet kunnen waarmaken. De alleskunner op de fiets had zijn zinnen gezet op de titel in het mountainbiken, maar schakelde zichzelf uit. Het erepodium werd het niet, het ziekenhuis wel. Nadat Van der Poel na ronden lang te hebben doorgefietst uiteindelijk toch opgaf, belandde hij in een ambulance. Zijn pijnlijke heup wordt onderzocht.

Van der Poel is nooit meer in de buurt van de concurrenten geweest. Twee ronden voor het einde op. Een van zijn grote rivalen, Thomas Pidcock, greep het goud. De pas 21-jarige Brit, net als Van der Poel ook actief als veldrijder en wegrenner, kwam alleen aan. Achter hem pakte de Zwitser Mathias Flückiger zilver. Milan Vader, de tweede Nederlander in de wedstrijd, werd verdienstelijk tiende.



Arme Mathieu van der Poel. Uit de Tour gestapt om fit te zijn voor de Olympische Spelen en dan zo’n ellendige val. Volgend jaar maar weer shinen in de Tour de France vriend pic.twitter.com/6ope6Nmb5d — Brigitte roodveldt (@Roodje24) July 26, 2021

Toch hulde voor het optreden van Mathieu van der Poel

Door het uitvallen van de favoriet kreeg wielerminnend Nederland een tweede teleurstelling te verwerken. Gisteren was er al Annemiek van Vleuten die goud dacht te hebben gewonnen, maar tweede werd. Het feit van Van der Poel zijn strijd in Tokio vervolgde, wordt door velen gewaardeerd. De gele trui in de Tour de France nemen ze hem nooit meer af. De gouden medaille op de Olympische Spelen kan nog komen. Mathieu van der Poel moet drie jaar geduld hebben. De volgende Spelen zijn in 2024 in Parijs. De veelvraat heeft het afgelopen weekend aangegeven ook in Frankrijk voor de mountainbike te willen kiezen.

Hier je een kort overzicht van mensen die Mathieu van der Poel een echte bikkel vinden.



Mathieu van der Poel die nog opstapte na dit… 😭 pic.twitter.com/MBISuZ81ON — A R I N K A 💙 (@Arinkaaaah) July 26, 2021



“Niet het vallen is het falen maar het niet meer opstaan.” Hup Mathieu van der Poel! #OlympischeSpelen2021 #Olympics — R-GGH (@Rene_ggh) July 26, 2021



Voor elke andere renner zou dit einde verhaal betekenen. Maar dit is Mathieu van der Poel, dus ergens blijf je hopen. https://t.co/9Hh7U01unr — Marten (@bombagida) July 26, 2021



Dat hij nog opstapt, is misschien wel de grootste Nederlandse prestatie deze Olympische Spelen. Blijft een uitzonderlijk fenomeen, Mathieu van der Poel. Om bijzondere dingen te bereiken, moet je wel eens smakelijke dingen laten. En soms gaat het mis. #Tokyo2020 #Olympics https://t.co/4zngfSK4Yc — Joost Blaauwhof (@joost_blaauwhof) July 26, 2021

En dan was er één Twitteraar die vooral voor de val zelf weinig bewondering had.



