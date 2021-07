België zet zich weer schrap voor noodweer, code geel in Nederland

Na de wateroverlast van afgelopen weekend wacht België vandaag meer noodweer. Bakken met regen wordt er bij de zuiderburen verwacht. En Nederland? Onweer en code geel.

Weerinstituut KMI zegt vanaf het westen van België opnieuw intense buien te verwachten met soms onweer. Aan het begin van de middag kan lokaal meer dan 40 liter regen per vierkante meter vallen.

Code oranje in België

Het KMI kondigde code oranje af voor West-Vlaanderen. Voor alle andere Belgische provincies gaat het om code geel. De Belgische hulpdiensten hadden afgelopen weekend de handen vol aan de gevolgen van de zware neerslag. De brandweer in de regio rond Namen moest binnen een etmaal ongeveer duizend keer uitrukken, bericht de VRT.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Cars were carried down a street as the Meuse River flooded after heavy rainfall in Dinant, Belgium on Saturday. The extreme weather comes weeks after storms killed 36 in the country. pic.twitter.com/OyJw50V0em — CBS News (@CBSNews) July 25, 2021

De meeste aandacht ging daar uit naar dringende oproepen. Daardoor moet de komende dagen nog veel puin worden geruimd. Er was ook vooral veel aandacht voor hulpverlening bij woningen. Panden met grotere oppervlaktes, zoals winkels, moeten volgens de omroep vaak nog leeggepompt worden.

De brandweer in Brussel rukte vanwege noodweer gisteravond tientallen keren uit. Er moest achttien keer worden ingegrepen omdat wegen waren ondergelopen. In vijftien gevallen moesten brandweerlieden de kelders van woningen leegpompen.

Watersnood Zuiderburen, code geel in Nederland

België is eerder deze maand ook getroffen door ernstige watersnood. Toen kwamen zeker 37 mensen om het leven. Dat geldt natuurlijk ook voor Nederland, vooral in Limburg. Zwaar getroffen Limburgse huishoudens is 1000 euro in het vooruitzicht gesteld, verzekerd of niet.

Het KNMI waarschuwt vandaag voor mogelijk noodweer in het hele land. In de middag en avond kunnen overal stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Het meteorologisch instituut heeft daarom voor het hele land code geel afgekondigd. Ook gisteren gold die waarschuwing. Bij de buien kan lokaal hagel voorkomen en kan plaatselijk in korte tijd veel neerslag vallen. Hiervan kunnen het verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden. In de loop van de avond doven de buien geleidelijk uit.

Ook morgen is er in de middag en avond een grote kans op onweer.