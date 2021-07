Van amateur tot Olympisch Kampioen: dit is hoe wielrenner Anna Kiesenhofer goud won

Geen mens die het zag aankomen en toch flikte ze het: Anna Kiesenhofer (30), de Oostenrijkse amateurwielrenner en wiskundige, won tijdens de wegwedstrijd van de Zomerspelen een gouden medaille. Geheel tegen verwachting, want alle ogen waren gericht op de Nederlandse wereldkampioen Annemiek van Vleuten (38).

Van Vleuten finishte als tweede en dacht door een miscommunicatie dat ze goud had gewonnen. Hoe wist de Oostenrijkse de winst te behalen op het 137 kilometer tellende parcour?

Anna Kiesenhofer trainde in hittekamers

De 30-jarige wielrenner en wiskundige heeft het voornamelijk te danken aan haar eigenaardige training. Om voorbereid te zijn op de extreme hitte in Japan (35 graden met een hoge luchtvochtigheid) trainde Kiesenhofer in speciale hittekamers. Die konden oplopen tot wel 38 graden.

Mede dankzij deze opmerkelijke trainingswijze wist de amateur haar concurrentie te ontsnappen uit het peloton. En dus reed ze de laatste 40 kilometer een solorit in de bakkende zon en finishte ze als eerste bij het vrouwenwielrennen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Playing with the CORE body temp sensor as part of my prep for Tokyo. Many questions remaining re heat acclimation. Most striking for me is how much time I spend in the "heat training zone" (>38.5°) during normal rides in cool conditions. Is this really a heat stress for the body? pic.twitter.com/Ym16hgzio7 — Anna Kiesenhofer (@AnnaKiesenhofer) July 3, 2021

Amateur in wielrennen, PhD in wiskunde



Wat we weten is dat de Oostenrijkse naast fietsen nog meer talenten heeft. Zo studeerde Kiesenhofer wiskunde in Cambridge, Wenen en Barcelona. In Spanje behaalde ze een doctoraat in wiskunde aan de polytechnische universiteit van Catalonië. Haar passie stopte daarna niet: momenteel is de Oostenrijkse bezig met een PhD aan de Universiteit van Lausanne, waar ze ook woont.

Tegen verslaggevers van de Olympische Spelen vertelt ze: „Ik heb geen wiskunde op hoog niveau nodig voor dit soort berekeningen, maar het is wel mijn manier van denken.”

Ook zei de wielrenster dat ze het eigenlijk best wel eng vindt om in een peloton te rijden.

„Maar ik plande de race, ik keek naar de tijd en het moment waarop ik de anderen kunnen passeren, hoeveel voedsel ik moet binnenkrijgen enzovoort. Ik was van plan om op kilometer nul aan te vallen en ik was blij dat ik vooraan kon komen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

30 yrs old. Has a PHD degree. An amateur rider; unattached 2 a pro team for some time. Only ride the Austrian national champs, this year. Anna Kiesenhofer of Austria started the race at the #TokyoOlympics, raced on her terms and won the gold medal in the women’s cycling road race pic.twitter.com/e8vuGuT0J9 — cheryl roberts (@cherylroberts00) July 25, 2021

Ingehaald door Kiesenhofer

De overwinning van de Oostenrijkse deed nogal wat stof opwaaien in Nederland. Iets meer dan een miljoen kijkers zagen gisterochtend hoe een juichende Van Vleuten de finishlijn overstak, met het idee had dat ze zojuist goud had gewonnen. Pijnlijker kan haast niet. Door een miscommunicatie wist de niet dat de Oostenrijkse Anna Kiesenhofer nog voor haar reed.

Ondanks de blunder is Van Vleuten blij met een zilveren medaille op de Olympische Spelen. Op de beelden zien we hoe de Nederlandse wereldkampioen een elleboog geeft aan de Oostenrijkse amateur.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.