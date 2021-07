Kijkers Op1 en Humberto ontroerd na optredens Michael Prins en Jan Dulles

Talkshows Op1 en Humberto brachten gisteravond een muzikaal eerbetoon aan de onlangs overleden misdaadjournalist Peter R. de Vries. Ze vroegen bekende zangers om de favoriete nummers van Peter te zingen, en dat bracht veel emotie met zich mee. Veel kijkers deelden hun positieve reacties op Twitter.

Na een drukke dag in het Koninklijk Theater Carré, waar 7500 mensen afscheid namen van Peter R. de Vries, was het de taak aan de talkshows om deze emotionele dag op een bijzondere manier af te sluiten. Dit vulden de shows in met muziek van Michael Prins en Jan Dulles. De zangers namen muzikaal afscheid van de overleden journalist. Niet alleen aan tafel, maar ook online stroomden de overweldigende reacties binnen.

Michael Prins bij Op1

De uitzending van Op1 sloot af met de vertolking van Het Jongenshart door singer-songwriter Michael Prins. Het nummer, origineel gezongen door Bram Vermeulen, heeft altijd een bijzondere plek in het hart van Peter R. de Vries gehad. Op Twitter spreken de kijkers vol lof over de uitvoering van Michael Prins. „Waarom horen we zo weinig van Michael Prins?”, vraagt een kijker zich af. „Tot tranen geroerd, zo prachtig…”, vult een andere kijker aan.



Waarom horen we zo weinig van Michael Prins? #op1 — Ilse 🌹🌍😎 (@IlseDeckers) July 21, 2021



Jan Dulles bij Humberto

Humberto Tan opende zijn talkshow gisteren, in plaats van de openingstune, met een muzikaal eerbetoon van Jan Dulles. De 3JS-frontman zong het nummer A Whiter Shade of Pale. Het nummer van Procol Harum was een van De Vries’ favoriete nummers. Jan Dulles verloor eind vorig jaar zijn pasgeboren dochter, waardoor het optreden een extra lading kreeg. Veel kijkers uiten dan ook hun respect voor de zanger. Zo twittert een emotionele Humberto-kijker: „Er is er maar 1 die dit kon zingen en dat was Jan!” Andere kijkers zijn het hiermee eens. „Toch een van de beste zangers van Nederland.”



Jaaaa hoe mooi was dat!!!! Er is er maar 1 die dit kon zingen en dat was Jan!!!! — Gien 🎗 (@maite62) July 21, 2021



Prachtig #jandulles. Toch een van de beste zangers van Nederland #Humberto @driejs — Marit Olijve (@MaritOlijve) July 21, 2021



Tot tranen toe geroerd door @Jan_Dulles en @WilliamRutten bij #Humberto. William wat heb je prachtige foto’s gemaakt van #peterrdevries en Jan wat supermooi gezongen ##kippenvel — Em (@Just_Ms_Mims) July 21, 2021

In de uitzending van Humberto was ook fotograaf Wiliam Rutten te gast. Rutten heeft meer dan twintig foto-sessies met de misdaadverslaggever achter de rug, en heeft een bijzondere band met hem opgebouwd. Hij vertelde dat Peter R. de Vries een held was, omdat hij zijn leven en veiligheid opgaf om de rechtstaat te verdedigen.

Eerbetoon op radiozenders

Niet alleen talkshows nemen afscheid van Peter R. de Vries, ook radiozender toonden vandaag een laatste eerbetoon aan de misdaadverslaggever. Om 11.00 uur vanmorgen draaiden alle radiozenders in Nederland de originele versie van A Whiter Shade of Pale. Dit is ook het tijdstip dat de uitvaart van Peter R. de Vries van start ging. Tijdens de dienst kwamen zijn zoon Royce, dochter Kelly en zijn partner aan het woord. Pers is niet welkom.

Op1 terugkijken? Dat kan hier. En hier kun je Humberto terugkijken.