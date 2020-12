Dochtertje Jan Dulles overleden: ‘De ergste nachtmerrie’

De dochter van Jan Dulles, een van de zangers van de 3Js, is plots overleden. Dat bericht deelt hij op Instagram. Het meisje, Donna genaamd, werd pas in september geboren.

‘Ergste nachtmerrie’ voor Dulles

Op Instagram spreekt Dulles van ‘de ergste nachtmerrie die je je als ouder kunt voorstellen’: „We zijn verslagen. Verdere woorden zijn op dit moment overbodig. Caroline en ik hopen dat iedereen onze privacy zal respecteren en ons der rust gunt dit te kunnen verwerken.”



Dulles krijgt bij zijn bericht veel steunende berichten. Zo schrijft columniste en romanschrijfster Heleen van Royen: „Wat een verdriet. Gecondoleerd met dit enorme verlies. We branden een kaarsje voor jullie. Veel sterkte en kracht om dit te dragen.” Ook Claudia de Breij schrijft een hartverwarmende reactie: „Mijn God. Wat spijt me dit voor jullie. Heel veel liefde voor jullie, alles schiet nu tekort maar ik denk aan jullie in deze donkerte.”

Zanger Dulles werd afgelopen september voor de tweede keer vader. Zijn eerste kind, zoontje James, werd geboren in 2018.