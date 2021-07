De anonieme en onbekende partner van Peter R. de Vries doet haar verhaal

De onbekende partner van Peter R. de Vries vertelt in een groot interview met De Volkskrant haar verhaal. Over haar relatie, de aanslag en haar verdriet. Ze koos er jaren voor anoniem te blijven en nu blijft haar identiteit vanuit veiligheidsredenen geheim.

Er klonken al geluiden in de media over een onbekende partner van De Vries, waarmee hij al zes jaar samen zou zijn. Zijn anonieme vriendin koos er ooit heel bewust voor zich niet aan zijn bekendheid te binden. Volgens haar wilde De Vries zelf „de relatie van de daken schreeuwen”. Zij wilde dit niet, iets waar ze nu spijt van heeft. „Nu wil ik niet die anonieme partner zijn over wie zoveel wordt gespeculeerd, maar nu moet het van de politie”, vertelt ze. Twee dagen na De Vries zijn overlijden doet ze haar verhaal. „Dit is mijn manier om hem publiekelijk te eren.”

De relatie tussen haar en De Vries

De vonk sprong zes jaar terug bij de twee over op het werk. Zij is visagiste en ontmoette De Vries voor een uitzending. In het interview vertelt ze dat veel mensen commentaar hadden op hun relatie en suggereerden dat De Vries haar zou gebruiken. „Daar had ik ontzettend veel moeite mee, zo was hij helemaal niet. Hij liet niet snel iemand dichtbij komen.”

De misdaadjournalist bleek een romanticus die briefjes voor haar achterliet in haar huis. Ze vindt deze briefjes nog steeds, ook na zijn dood. „Bij elke vondst stort ik even in. Het is alsof ik nu pas besef hoe waardevol ze zijn. Alsof nu pas tot me doordringt hoe bijzonder dat is.’



Dankjewel Volkskrant. Wat een prachtig liefdesverhaal. Dit is echte liefde op zielsniveau, want alleen dan ontstaat er meteen een blikseminslag, zoals Peter R. de Vries dat omschreef. — Diana Sardjoe (@DyanaSardjoe) July 22, 2021

De Aanslag

Zijn vriendin was erop tegen dat De Vries vertrouwenspersoon werd van de kroongetuige in het Marengo-proces. Maar respecteerde zijn keuze. „Nu zit ik wel met de vraag of ik meer had kunnen doen om hem ervan te weerhouden. Die vraag zal mij altijd blijven achtervolgen.” Het stel zou gaan samenwonen in Utrecht. Op de beruchte avond van de aanslag zouden ze nog een huis bezichtigen, na de uitzending van RTL Boulevard. Iets wat uiteindelijk nooit gebeurt.

De partner vertelt over haar verdriet en wanhoop na de aanslag en de slopende dagen in het ziekenhuis. „Ik kreeg ook ­telefoontjes en appjes van mensen die ik al heel lang niet heb gesproken: o, wat erg voor je. Ik dacht: hoe durf je mij nu te bellen? Terwijl je helemaal geen vriend van me bent?”

Overlijden Peter R. de Vries

Uiteindelijk overlijdt Peter R. de Vries vorige week donderdag in het ziekenhuis. „Ik heb echt behoorlijk wat meegemaakt in mijn leven”, vertelt ze, „maar dit overtreft alles”. Haar verdriet is enorm. „Even, heel even, heb ik gedacht: had ik jou maar nooit ontmoet. Natuurlijk is dat egoïstisch, maar de pijn is zo groot, zo onbeschrijflijk.”



