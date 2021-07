TikTok moet een torenhoge boete betalen: dit is waarom

TikTok heeft op z’n zachtst gezegd geen geluksdag. De populaire app moet een boete van 750.000 euro betalen. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de app de privacy van kinderen geschonden. Dit komt doordat gebruikers niet voldoende uitleg hebben gekregen over welke gegevens de app van hen verzamelde.

Vorige maand beschuldigden de Consumentenbond en Stichting Take Back Your Privacy TikTok al van het schenden van de privacy van kinderen. Volgens deze organisaties hebben kinderen recht op een schadevergoeding van 1,5 miljard euro. De rechter heeft de organisaties inmiddels gelijk gegeven. De boete die TikTok nu moet betalen, is een eerste stap.

TikTok houdt kinderen nauwlettend in de gaten

TikTok is een app die geliefd is onder miljoenen kinderen. Gebruikers maken op het platform korte filmpjes van zichzelf, die ze vervolgens delen met hun volgers. Naast deze filmpjes verzamelt de populaire app ook andere gegevens van kinderen, zoals opgenomen video’s, foto’s, locatiegegevens en het gedrag van het kind op de app.

Dat klinkt misschien onschuldig, maar niets is minder waar. De gegevens die het bedrijf verzamelt, worden in sommige gevallen naar het buitenland gestuurd. En daar kunnen data-gegevens niet altijd veilig opgeslagen worden.

Geld verdiend achter de rug van kinderen

Volgens Stichting Take Back Your Privacy heeft TikTok de afgelopen jaren al gegevens verzameld van meer dan 1,2 miljoen kinderen. De data die het bedrijf verzamelt wordt doorgespeeld naar bedrijven voor advertentieverkoop. Dankzij deze strategie is het bedrijf een ware goudmijn geworden. De omzet van het moederbedrijf wordt momenteel geschat op ongeveer 37 miljard dollar.

Friederike van der Jagt, voorzitter van Stichting Take Back Your Privacy, deed vorige maand al een boekje open over de belangen van het bedrijf. „TikTok is eigenlijk geen sociaal platform, maar een marketingplatform dat onrechtmatig privégegevens verzamelt van kinderen om over hun rug grof geld te kunnen verdienen”, aldus Van der Jagt. „TikTok is ingericht om kinderen zo lang mogelijk te laten kijken naar filmpjes, zodat het zoveel mogelijk data kan verzamelen. Wij willen dat TikTok stopt met haar onrechtmatige praktijken en de app aanpast, zodat kinderen veilig gebruik kunnen maken van TikTok.”

Ook Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, heeft zich uitgesproken over de gang van zaken rondom TikTok. „Het bedrijf verdient honderden miljoenen per jaar over de rug van kinderen. En dat terwijl de privacywet juist voorschrijft dat kinderen extra beschermd zouden moeten worden. Maar daar heeft TikTok lak aan. Het verzamelt stiekem toch allerlei privé-gegevens van kinderen en gebruikt die voor advertenties, waar het bakken met geld mee verdient. TikTok heeft kinderen tot een product gemaakt.”

Boete kan hoger uitvallen

Naast de boete van 750.000 euro, is het mogelijk dat TikTok meer schadeclaims moet betalen. Het bedrijf, dat sinds kort in Ierland zit, wordt namelijk beschuldigd van meer privacy-incidenten. Het is echter aan de Ierse toezichthouder om hierover te beslissen. TikTok is niet blij met de uitkomst. Het bedrijf heeft inmiddels bezwaar aangetekend. Dit voorval zal dus vast nog een staartje gaan krijgen.