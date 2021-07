Grote delen van Nederland kleuren donkerrood op Europese coronakaart

Op de nieuwe Europese coronakaart zijn de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel donkerrood gekleurd. Dit betekent dat er in de afgelopen twee weken bijzonder veel mensen positief zijn getest op corona. Groningen stond al op donkerrood en blijft daarop staan.

Enkele weken geleden stond Nederland nog grotendeels op groen, de gunstigste kleur. Toen was alleen hier en daar een oranje vlek te zien. Inmiddels is de situatie zo verslechterd dat we grotendeels op donkerrood staan.

Wat betekent donkerrood?

Om de kleurcode te bepalen, wordt er iedere twee weken gekeken naar het aantal positieve tests per 100.000 inwoners. Daarnaast wordt gemeten hoeveel procent van de afgenomen testen positief is. Heeft een land meer dan 500 besmettingen per 100.000 inwoners in 14 dagen tijd? Dan kleur het land donkerrood.

Voor elke kleurcode gelden andere voorwaarden. Op de website van de Rijksoverheid staat het bijpassende reisadvies. Dit kan echter veranderen omdat de Europese lidstaten dit zelf mogen bepalen. De verwachting is dat andere landen strengere voorwaarden stellen aan Nederlandse reizigers. Dit kan bijvoorbeeld een inreisverbod of quarantaineplicht zijn.

Gevolgen donkerrood voor vakantiegangers

Aan de hand van de nieuwe coronakaart, kunnen andere landen strengere regels invoeren voor Nederlandse vakantiegangers. Zo kunnen ze besluiten dat Nederlanders alleen nog het land in mogen als ze bij de grens een negatieve testuitslag of vaccinatiebewijs kunnen laten zien.

Op andere vakantiebestemming neemt het aantal coronagevallen ook toe. Zo zijn grote delen van Spanje ook van rood naar donkerrood gegaan. Valencia, Mallorca, Ibiza en Catalonië zaten al in de hoogste schaal. Ook het Griekse eiland Kreta verandert van rood naar donkerrood. Delen van Frankrijk gaan van groen naar Oranje, dit geld ook voor delen van Sicilië, Sardinië, Venetië, Rome en streken in Italië. Klik voor de kleurcodes per land op deze link.

Maatregelen Nederland

Afgelopen week zei demissionair minister Hugo de Jonge nog dat het aantal positieve testen aan het stabiliseren is. Dit zou betekenen dat Nederland in drie of vier weken weer oranje moet kleuren op de Europese coronakaart. In dat geval worden de regels voor vakantiegangers waarschijnlijk weer versoepeld.

In Nederland zelf geldt nog steeds het thuiswerkadvies en moet horeca om 00:00 uur de deuren sluiten. Daarbij adviseert het kabinet om voldoende te ventileren. ,,Zorg voor voldoende frisse lucht binnen. En dan praat je dus over thuis, het werk, school, winkels en horeca. En thuis betekent dat bijvoorbeeld dat er minimaal een kwartier per dag frisse lucht door het huis stroomt”, aldus de minister president.”