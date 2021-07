Zwemmen met dolfijnen of dolfijnenshows ‘niet meer van deze tijd’

Zwemmen met dolfijnen of een dolfijnenshow in het Dolfinarium? Het is klaarblijkelijk niet echt meer van deze tijd. Onderzoek wijst uit dat we onze mening over dit soort vermaak bijdraaien.

Dierenwelzijnsorganisatie World Animal Protection gaf opdracht tot onderzoek naar dit thema. 936 Nederlanders van 18 jaar en ouder deden mee. Iets minder dan 40 procent vindt shows met dolfijnen in gevangenschap nog acceptabel. In 2014 vond 69 procent van de Nederlanders dat zwemmen met dolfijnen moest kunnen. Dat percentage daalde dit jaar naar 33 procent.



Vermaak met dolfijnen🐬 is minder in trek. Dat blijkt uit ons nieuwe onderzoek, uitgevoerd door I&O Research. Wat vind jij? Kunnen dolfijnenshows en zwemmen met dolfijnen nog? Of vind je het niet meer van deze tijd? https://t.co/UDolhVBxa6 — World Animal Protection NL (@wap_nl) July 6, 2021

Dolfijnen in gevangenschap

Maar willen mensen dan helemaal niet meer naar een dierentuin of aquarium? Nee, dat is niet het geval. 84 procent meldt namelijk een bezoekje aan dit soort parken prima te vinden, vaak voor educatieve doeleinden. Shows blijken tegenwoordig wel minder populair en voor veel mensen onnodig. 41 procent van de ondervraagden vindt een show met dolfijnen in gevangenschap niet acceptabel. Volgens het onderzoek vinden tegenstanders dolfijnenshows en gevangenschap „niet meer van deze tijd”.

42 procent van de ondervraagden ziet geen toekomst meer in dolfinaria in Nederland. Dit tegenover 24 procent die het bestaan wel aanmoedigt. De rest bleef neutraal.

‘Dolfinarium heeft geen toekomst’

World Animal Protection is bezig met een campagne over dit onderwerp genaamd: Over de datum: dolfijnencircus Harderwijk. In een persbericht laten zij weten dat dolfijnen niet in gevangenschap horen. Volgens hen zijn er veel bedrijven en landen die dolfijnenvermaak afkeuren. „Nederland loopt achter op die ontwikkeling. De al jaren dalende bezoekersaantallen van het Dolfinarium en dit opinieonderzoek onderstrepen dat er geen toekomst is voor het houden van dolfijnen in gevangenschap in Nederland.”De organisatie ziet graag een fokverbod voor dolfijnen in gevangenschap. Zo kan er volgens directeur Dirk-Jan Verdonk „geen nieuwe generatie dolfijnen in gevangenschap geëxploiteerd worden voor vermaak.”

Dolfinarium Harderwijk maakte een aantal maanden terug een koerswijziging bekend. Het park schafte shows af waarin dieren geen natuurlijk gedrag vertoonden. Springen door hoepels, hangen aan vinnen en andere showelementen zijn verleden tijd.