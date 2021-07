Gast Brinkman in De Oranjezomer: ‘Raar dat Ab Osterhaus hier ook zit’

Viroloog Ab Osterhaus schoof gisteravond aan in talkshow De Oranjezomer. „Nu zijn we een échte talkshow”, riep presentator Wilfred Genee. Een andere gast, ex-hockeyer Jacques Brinkman, snapte eigenlijk (helemaal) niet zo goed wat die Osterhaus in het programma deed.

Ab Osterhaus is vooral een vaste tafelgast in talkshow Op1 als het om duiding van het coronavirus gaat. Gisteravond maakte hij zijn debuut in De Oranjezomer. En dat ging niet onopgemerkt voorbij.

Ab Osterhaus kende De Oranjezomer eigenlijk niet

„Het is echt waar dames en heren. We worden een echte talkshow. Daar zit ‘ie, Ab Osterhaus. Ja! Jaha!”, trapte Wilfred Genee met trots en ook met een grijns De Oranjezomer af. „Ooit omschreven als de David Beckham van de virologie!” Osterhaus zat niet aan tafel, maar aan de bar. De armen over elkaar. Een rood wijntje – dat hij in Op1 niet meer krijgt, achter hem.



Osterhaus moest toegeven dat hij De Oranjezomer (en ook Veronica Inside van Genee, Johan Derksen en René van der Gijp) helemaal niet kent. „Hoe kan dat dan?”, vroeg zijn buurvrouw, voetbalverslaggeefster Hélène Hendriks. Osterhaus: „Ik zit meestal in Duitsland en zie daar geen Nederlandse televisie. Maar dit is een verrassing voor mij. Het leek me heel erg leuk.” Derksen kopte in: „Nou, dat wordt een hele aangename verrassing…” Osterhaus, wijzend op Hendriks: „Maar ik ben gewaarschuwd.” „Waarom zit je hier dan eigenlijk?”, wilde Genee toch maar weten. De viroloog, die zijn duidelijke mening over coronacijfers nooit onder stoelen of banken steekt: „Ik dacht dat het een interessant programma was.”

Jacques Brinkman snapt er niets van

„Ik weet nu dat De Oranjezomer helemaal nergens over gaat”, voegde Osterhaus nog toe. „Misschien kunnen we er een klein beetje verandering in brengen.” Aan tafel zag je aan de blik van voormalig hockey-international Jacques Brinkman (337 interlands), dat hij Osterhaus’ aanwezigheid juist geen aangename verrassing vond. En dat sprak hij uit ook.



„We zitten hier toch leuk over sport te praten en over de Olympische Spelen?”, gaf Brinkman zijn verbazing toe. „Een beetje corona komt er wel in voor. Ab is een expert in de virologie en ik een expert in topsport. Als het over de Zomerspelen gaat en over de sport, laten we de virologen dan even thuis laten. Maar ik ben niet degene die de gasten uitnodigt.”

Ab Osterhaus kan er wel om lachen

Genee: „Dus we hebben iemand die het programma niet kent en iemand die het raar vindt dat een andere gast er is.” Ab Osterhaus kon het met een ontspannende glimlach wel aanhoren. Brinkman ging nog door: „We zijn allemaal corona-moe.” En: „Ik volg Ab in andere programma’s heus wel. Maar toen ik wist dat hij hier kwam dacht ik wel dat ik me een beetje moest inhouden. Ik heb een bierbrouwerij, maar dat voegt hier helemaal niets toe. Het is niet persoonlijk bedoeld. Natuurlijk speelt corona mee, maar je wilt het in De Oranjezomer toch over topsport hebben? Ik wil hier helemaal niet horen dat we de komende vijftig jaar nieuwe pandemieën hebben.”



Het laatste woord in De Oranjezomer

Ab Osterhaus mocht vervolgens uiteraard wel zijn verhaal houden. Het leverde een bekend riedeltje op. We moeten blijven oppassen. De herfst kan nog lastig worden als het om corona gaat. Jongeren kunnen long covid oplopen. En, met die drie woorden mocht hij De Oranjezomer afsluiten: „Vaccineren, vaccineren, vaccineren.”

En Jacques Brinkman? Die mocht schaamteloos reclame maken voor zijn bier 0.0-brouwerij.

