Vaccineren gaat hard, maar kunnen we straks weer zomaar op vakantie?

De zon schijnt en de maatregelen versoepelen. Na een pittige periode zijn we allemaal toe aan vakantie. Maar hoe verstandig is het om op vakantie te gaan nu nog niet iedereen is gevaccineerd? In Op1 pleit viroloog Ab Osterhaus voor regels rondom in- en uitreizen. „Natuurlijk komen er steeds nieuwe varianten en die kunnen grote problemen geven.”

Gisteren werden al meerdere landen ‘vrijgegeven’. Het onderwerp is iets waar we ons allemaal mee bezig houden: kunnen we op vakantie? „Ik denk dat we positief moeten denken over dat we allemaal gevaccineerd raken”, zegt Osterhaus. „Maar bij terugkomst moet je er toch rekening mee houden dat je in bepaalde gevallen wel in quarantaine moet. Met name door de verschillende varianten.” Osterhaus noemde het loslaten van de regels al eerder onverstandig.

Coronamutaties blijven komen

Op dit moment kampt het Verenigd Koninkrijk met een coronavariant uit India. Hoewel een groot deel van de bevolking daar gevaccineerd is, lijkt deze mutatie toch flink om zich heen te slaan en is er een hoop onzeker. „Het is wonderlijk dat dit gebeurt. Maar als je veel virus binnenkrijgt, dan gaat het circuleren”, zegt Osterhaus.

Daar moet je in de toekomst rekening mee gaan houden. „Als je varianten krijgt in verschillende landen die zich anders gaan gedragen, met name die Indiase variant nu. Er zijn speculaties dat die toch harder toeslaat. We zijn er nog niet helemaal vanaf.”

Veilig op vakantie?

Al met al is er licht aan het eind van de tunnel, maar helemaal zijn we nog niet van de ellende af. „Er zullen altijd varianten blijven komen. Bescherming van de vaccins is redelijk goed, ook tegen nieuwe varianten. Je moet wel twee prikken halen.” Volgens Osterhaus is er weinig aan de hand als iedereen zich laat vaccineren. „Maar als we pockets hebben van mensen, zeg dertig procent, die het meest bewegelijk zijn en niet zijn gevaccineerd, dan houd ik mijn hart wel vast.”

Daarmee doelt hij onder andere op de examens die zijn geweest: „Heel veel jonge mensen gaan na hun eindexamen op reis, zij zijn nog niet gevaccineerd. Dan kan het weer rondgaan”, zegt de viroloog. „We zijn hier met allemaal reizigers en we kunnen weer weg, dat is fantastisch. Maar we moeten die vaccinaties doorzetten. En met name de jonge mensen. Het is de vraag wat er aan het eind van de zomer gaat gebeuren.”

Nog niet van corona af

In arme landen gaat het minder goed, merkt Carrie ten Napel op. „En zolang we blijven reizen…” Osterhaus: „Je kunt blijven reizen, maar natuurlijk komen er steeds nieuwe varianten. We kunnen varianten erbij krijgen die veel problemen geven en die we moeten opnemen in vaccins. We zijn er nog niet helemaal vanaf.”

Moeten we strenger zijn met in- en uitreisregels? „Dat hadden we allang moeten doen. Ik heb het steeds gezegd maar we hebben het niet gedaan. Dat is één van de redenen dat het zo behoorlijk misgelopen is. Ik denk dat we die les moeten leren. Ik ben heel positief en ik wil zelf ook weer naar Griekenland. Maar het moet wel kunnen.”



