Hoogleraar in Op1 over derde prik: We weten het eigenlijk niet

De verspreiding van de deltavariant van het coronavirus gaat snel. Daarom krijgen kwetsbare inwoners van Israël een derde prik. De Britten volgen dat voorbeeld met een derde vaccinatie. Komt de derde prik in Nederland er ook aan?, was de vraag gisteravond in talkshow Op1.

Wat is het effect van deze vaccinatie-booster? En kunnen we die prikken niet veel beter besteden? Hoogleraar Immunologie aan het Amsterdam UMC Marjolein van Egmond mocht op die vragen in Op1 – waarin het vorige week ook al een keer ging over vaccinatieplicht – antwoord geven. En ja, ze denkt dat die derde prik er wel komt. Maar wat veel kijkers stoort: Van Egmond weet het eigenlijk ook weer niet. Zij weet vooral dat twee prikken zetten voor een deel van de bevolking niet genoeg is. Maar een derde…?

Derde prik, daar weten we nog niet heel erg veel van

„Wat weten we nou van het effect van zo’n derde prik?”, vraagt Op1-presentatrice Welmoed Sijtsma aan de immunoloog. Van Egmonds eerste woorden: „Daar weten we op zich nog niet zo heel erg veel van.” Da’s niet zo handig als je als deskundige aan een talkshowtafel voor honderdduizenden kijkers aanschuift.

Maar ze zet door: „Maar wat we wel weten is dat voor een bepaalde groep mensen twee prikken niet genoeg is. Vooral bij kwetsbare mensen die problemen hebben met het afweersysteem of een transplantatie hebben gekregen en medicijnen slikken. Daarvan wordt gezegd: dan geef je een derde prik in de hoop dat dat wel genoeg is. Maar of dat zo is…”





Terugkijken: Marjolein van Egmond over een mogelijke derde prik. #Op1https://t.co/4obttDEUb3 — Op1 (@op1npo) July 23, 2021

Grote groep mensen in beeld voor de derde vaccinatie

Welmoed Sijtsma onderbreekt: „Worden zij alsnog ziek? Belanden zij alsnog op de IC? Wat is niet genoeg?” De immunoloog legt uit een vaccinatie bij mensen die een transplantatie hebben gehad niet goed matcht. „Die kunnen inderdaad nog steeds op de IC belanden.” Wat Van Egmond betreft geldt dat ook voor andere kwetsbaren die zware medicijnen of bijvoorbeeld chemotherapie krijgen.





Interessant? Check dit @op1npo: 'Terwijl wij ons druk maken over onze vakantie, gaan steeds meer landen over tot een derde prik. Een zogenaamde vaccinatie-booster. Marjolein van Egmond: “We weten er nog niet zoveel van… pic.twitter.com/GEjY7UtmNW, see more https://t.co/1PyxnsfIG6 — henk eisema (@eisema) July 23, 2021

Sijtsma’s collega Jort Kelder hoorde dat reumapatiënten ook onder de kwetsbare groep vallen. „Dan heb je het over honderdduizenden mensen.” Van Egmond: „Dat klopt. Zij hebben een auto-immuunziekte. Hun afweersysteem valt het eigen lichaam aan. Dat probeer je te onderdrukken door het afweersysteem te onderdrukken. Met zo’n vaccin wil je juist iets opwekken en dat werkt niet goed samen. Voor alle kwetsbaren zijn de twee prikken gewoon niet genoeg.” „Gaat het dan misschien wel om een miljoen mensen of meer?”, wil Kelder vervolgens weten. Van Egmond: „Best een grote groep mensen, ja.”

Ook wappies even ter sprake in Op1

Ze vervolgt iets stellender: „Ik verwacht dat ook in Nederland deze mensen een derde prik gaan krijgen. Dat is een specifieke groep, dat is niet iedereen. Het zijn mensen waarvan we nu al weten dat twee prikken niet voldoende zijn. Dus is de derde prik absoluut verstandig.”





Het hoge woord is eruit. Immunoloog Marjolein van Egmond zegt na 16 maanden: "We weten er nog niet zoveel van"… Dat is logisch bij een fase 3 experiment dat pas in 2024 is afgerond… https://t.co/N4lcogzpR6 — BLCKBX (@blckbxnews) July 23, 2021

Jort Kelder: „Is het voor de rest niet nodig?” De hoogleraar: „Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat het voor de rest nodig is.” Kelder weer: „Er zijn natuurlijk wappies die zeggen dat het een truc is van de farmaceutische industrie. Dan kunnen ze meer verkopen.” Daar is Van Egmond wel helder over: „Eerlijk is eerlijk. De farmaceutische industrie zal absoluut een voorstander zijn. Gelukkig hebben we overheden die goed naar de data kijken en zich laten adviseren. Op dit moment lijkt het gewoon niet nodig om iedereen een derde prik te geven. Dus tja, dan moet je dat ook niet doen.”

Massaal bellen om een derde prik?

Welmoed Sijtsma wil nog weten of al meer bekend is of het Janssen-vaccin minder goed beschermt tegen de deltavariant. Daarover klinken namelijk geluiden. Sijtsma: „Weten we al meer?” Van Egmond: „Nog niet echt.” Ze maakt zich er in elk geval geen zorgen over.





Nog even terug naar de derde prik, besluit Sijtsma. Zij ziet de bui voor de huisartsen al hangen, als alle kwetsbaren na het betoog van de immunoloog de telefoon pakken. Kelder aanvullend: „Het zijn er wel miljoen hè?” De ook in de studio van Op1 aanwezige huisarts Shakib Sana denkt dat dat wel losloopt. Sana vindt het zorgelijker als mensen helemaal geen vaccinatie besluiten te nemen. En dat er landen zijn met geen of weinig vaccins, waardoor we voorlopig nog wel even met coronaproblemen te maken hebben.

De hele uitzending van Op1 kun je hier terugkijken.