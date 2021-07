Gaan we weer: Nederlandse tennisser test positief op Olympische Spelen

Het is voor elke sporter in Tokio een paar uur voor de wedstrijd beven geblazen: corona of niet… Vannacht – Nederlandse tijd – kreeg tennisser Jean-Julien Rojer het doemscenario op de Olympische Spelen te horen: positief getest.

De Olympische Spelen zijn voor hem voorbij zonder een bal in zijn tweede partij te hebben geslagen. Hij heeft zich met Wesley Koolhof moeten terugtrekken uit het dubbelspel.

Jean-Julien Rojer quarantaine op de Olympische Spelen

Het Oranje tennisduo won gisteren hun wedstrijd in de eerste ronde tegen de Belgen Gillé en Vliegen. Jean-Julien Rojer is op 17 juli uit Nederland vertrokken en werd na aankomst in Tokio iedere dag getest. Rojer verbleef buiten het olympisch dorp en gaat nu tien dagen in quarantaine. Dat gebeurt in een speciaal hotel waar besmette sporters en stafleden worden afgezonderd. Daar verblijft ook NOS-voetbalverslaggever Jeroen Elshoff. Hij vindt dat hij daarvoor eigenlijk een medaille verdient, om maar duidelijk te maken dat het hotel geen pretje is.



Eigenlijk moet ik hier ook een gouden plak voor krijgen als ik dit doorsta. pic.twitter.com/pjhAqmPRvf — Jeroen Elshoff (@JeroenElshoff) July 25, 2021

Jean-Julien Rojer zegt sorry voor positieve coronatest

„Helaas ben ik vanmorgen door de dokter gebeld dat mijn test positief was”, aldus tennisser Rojer. „Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het spijt me zo verschrikkelijk voor iedereen in het team. Ik heb er vooraf en ook hier alles aan gedaan om niet besmet te raken. Ik heb geen idee hoe dit is gekomen. I feel terrible en voor mijn dubbelpartner Wesley is dit ook vreselijk.”

Wesley Koolhof leeft mee met zijn dubbelpartner. „Dit is natuurlijk het slechtste nieuws dat je als sporter kunt krijgen”, vervolgt Koolhof. „Ver van huis op zo’n groot internationaal toernooi. Voor mij persoonlijk is het jammer dat we zo uit het toernooi gaan. Maar mijn gedachten zijn vooral bij Jean-Julien. Ik hoop dat deze nachtmerrie voor hem snel voorbij is.” De positieve test van Jean-Julien Rojer is bepaald niet het eerste geval binnen TeamNL. Reshmie Ooging (taekwondo), Candy Jacobs (skateboarden), Finn Florijn (roeien) en enkele teambegeleiders gingen hem al voor.



Ook voor chef de mission Pieter van den Hoogenband was het nieuws weer een tegenvaller. „Het blijft iedere keer weer schrikken. En het besef dat het voor de sporters voorbij is. We steunen ze en proberen hun situatie zo goed als mogelijk te begeleiden.”

16 besmettingen op de Olympische Spelen

De organisatoren van de Olympische Spelen hebben vandaag zestien nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld die in verband kunnen worden gebracht met de Spelen. Er werd alleen gezegd dat het in drie van de zestien gevallen gaat om atleten. Jean-Julien Rojer blijkt dus een van de drie.

De identiteit van de positief geteste personen werd niet bekendgemaakt. De organisatie heeft alleen gemeld dat het niet om Japanners ging. Met de nieuwe besmettingen komt het totaal aantal corona-gevallen op de Olympische Spelen sinds 1 juli op 148. In de regio van Tokio is nog de noodtoestand van kracht door de coronapandemie.