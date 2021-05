Hoera! Jarige Máxima blaast vandaag vijftig kaarsjes uit

De slingers kunnen worden opgehangen in Paleis Huis ten Bosch: koningin Máxima is jarig! De echtgenote van onze vorst wordt vandaag vijftig. De Koninklijke familie laat dat niet ongestoord voorbij gaan, ondanks dat een groot verjaardagsfeestje er niet inzit.

Gisteravond zond NPO1 een muzikale show voor de vorstin uit. Er schakelden maar liefst 1,4 miljoen mensen naar de zender om de muzikale show Koningin Máxima; een leven vol muziek te zien. Het was daarmee het op twee na best bekeken programma van de dag, meldt Stichting KijkOnderzoek.

Muziek voor jarige Máxima

Het programma werd opgenomen in Theater Carré in Amsterdam, waar bijna niemand anders dan het koninklijke gezin en Máxima’s schoonmoeder Beatrix aanwezig mochten zijn. Máxima vertelde onder andere dat ze de Nederlandse taal heeft geleerd door naar Nederlandse muziek te luisteren. Ook stond men stil bij het project Méér muziek in de klas, waar de prinses een rol in speelt.

Geen muzikaal programma zonder muziek, natuurlijk. Verschillende artiesten klommen het podium van het voormalig circus op. Onder andere Tania Kross, Jeroen van der Boom en Roel van Velzen verzorgden muziek, de presentatie werd gedaan door Buddy Vedder.



Kritiek op theatervoorstelling

De voorstelling was een feest voor het koninklijke gezin, de artiesten en de kijkers, veel theatermakers hadden kritiek. Vanwege de coronamaatregelen mag er al een half jaar geen voorstelling worden opgevoerd. Veel kunstenaars konden niet waarderen dat Carré wel open mocht voor een feestje voor de koningin.

Máxima was gisteravond sowieso populair op tv. De speciale uitzending van RTL Boulevard over de koningin werd door maar liefst 644.000 mensen bekeken.

Groot interview met de koningin

Voor wie niet genoeg kan krijgen van de feestelijkheden rondom de in Argentinië geboren jarige, is er goed nieuws. De koningin zat om tafel met presentator Matthijs van Nieuwkerk. Die vroeg haar het hemd van het lijf. Dat interview wordt vanavond om half negen uitgezonden op NPO1.

Máxima vertelt Van Nieuwkerk onder andere dat ze blij is dat ze niet meer zoveel op reis is. „Zeker nu er ook twee kinderen uit huis gaan. Dat ik die tijd heb gehad met ze, daarvoor ben ik echt zo dankbaar.” Kroonprinses Amalia neemt na haar eindexamen een tussenjaar en haar jongere zus Alexia gaat na de zomer een opleiding doen in Wales.

Geen groot feest

Ze deelt met Van nieuwkerk details over haar leven, haar werk en natuurlijk blijft de liefde ook niet onbesproken. Daarmee zijn de grootste festiviteiten ook wel een beetje geweest.

Wel krijgt ze nog cadeaus: Máxima krijgt onder andere een velletje postzegels voor haar verjaardag. Niet om zelf kaarten mee te versturen, maar een postzegel met haar beeltenis erop. Ook was er voor fans van het koningshuis een presentje: gisteren werden er foto’s van de vorstin naar buiten gebracht die door haar echtgenoot zijn geschoten.