Koningsdag van start: noodverordening, felicitaties en net geen kouderecord

Het is Koningsdag! De koning is daarom vandaag met zijn gezin in Eindhoven, om deel te nemen aan een geheel coronaproof programma. Demissionair premier Mark Rutte heeft de koning al gefeliciteerd met zijn 54e verjaardag: „Mijn hartelijke felicitaties voor koning Willem-Alexander, die vandaag zijn 54e verjaardag viert. Ik wens hem een mooie, feestelijke dag toe met zijn gezin in Eindhoven”.

En zoals we allemaal weten, zijn er dit jaar geen grote evenementen en mogen we nog niet in grote groepen samenkomen. Ook daar wijst Rutte in zijn felicitatie op: „En ik wens iedereen in Nederland een ingetogen, veilige maar vooral fijne #Koningsdag toe.”



Mijn hartelijke felicitaties voor Koning Willem-Alexander, die vandaag zijn 54ste verjaardag viert. Ik wens hem een mooie, feestelijke dag toe met zijn gezin in Eindhoven. En ik wens iedereen in Nederland een ingetogen, veilige maar vooral fijne #Koningsdag toe. pic.twitter.com/JBldoWcDmj — Mark Rutte (@MinPres) April 27, 2021

Koninklijke familie in Eindhoven

Het koninklijke gezin is vanochtend rond 11.00 uur aangekomen in Eindhoven om Koningsdag te vieren. Ze kwamen aanrijden in een karavaan oude en nieuwe auto’s. De koning reed met Amalia voorop in een oude DAF die de koninklijke familie jarenlang gebruikte tijdens vakanties in Italië. In Eindhoven staat hen een aantal activiteiten te wachten, maar zonder publiek. De koninklijke familie doet mee aan een regioquiz, een talkshow en er zijn optredens.

De Oranjes reizen later op de middag terug naar Den Haag waar ze bij Paleis Noordeinde de repetitie van het optreden van supergroep The Streamers zullen bijwonen. Die band, bestaat uit onder anderen Guus Meeuwis, Miss Montreal, VanVelzen en Nick & Simon en geeft vanavond een livestreamconcert vanaf het plein bij de Koninklijke Stallen.

Noodverordening

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem hoopt ook dat we een ‘ingetogen’ Koningsdag beleven, want hij heeft een noodverordening uitgevaardigd. Hij is bang dat de openbare orde ernstig verstoord zal worden op verschillende plekken in de stad. De noodverordening geldt van 10.00 uur tot 22.00 uur en geeft de politie onder meer de mogelijkheid bij de invalswegen van de stad te controleren en/of voertuigen te beletten de stad binnen te gaan zonder redelijk doel, zoals de gemeente het omschrijft.

Voetbalsupporters van de harde kern van FC Twente en NEC zouden namelijk naar Arnhem willen komen, om de harde kern van Vitesse te treffen. Daar heeft de gemeente aanwijzingen voor.

Ook blijkt uit berichten op social media dat een groot aantal van zogenoemde Defend-groepen naar Arnhem wil komen. Deze groepen zijn eerder betrokken geweest bij ernstig uit de hand gelopen coronademonstraties, zo meldt de gemeente.

Daarnaast is in de stad een demonstratie aangemeld door een groep die zich ‘Weg met dit kabinet’ noemt. Deze mag doorgaan, met maximaal vijfhonderd deelnemers, op de Markt in het centrum. De gemeente heeft afspraken gemaakt met de organisatie over hoe die zelf de orde bewaakt en de coronamaatregelen naleeft.



De burgemeester van Arnhem heeft noodverordening aangekondigd voor vandaag pic.twitter.com/DGIzwB2oa8 — anne123998888 (@Anne197543) April 27, 2021

Zonnige Koningsdag

Tot slot goed nieuws: Koningsdag verloopt dit jaar erg zonnig. Maar het hoefde maar 0,2 graden kouder te zijn of de dag begon met het eerste kouderecord van dit jaar, meldt Weer.nl. Het vroor namelijk vannacht op meerdere plekken, en in Leeuwarden was het bijna recordkoud. Daar daalde de temperatuur tot -3,2 graden. Dat is net te warm voor een record, op 27 april 2017 werd het bij Twente in Enschede -3,4 graden.

Verder blijft het vandaag droog, en kunnen we prima lenteweer verwachten. Het wordt 13 graden in het noorden en plaatselijk 17 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht is het overwegend helder, maar niet zo koud als voorgaande nachten. Het kan wel weer gaan vriezen.

Morgen is het meteen perfect terrasweer, dus als je een plekje hebt kunnen bemachtigen: gefeliciteerd! Het blijft droog en in de ochtend schijnt de zon flink. In het noorden wordt het tussen 13 en 16 graden, in het zuiden worden temperaturen tussen 15 en 19 graden verwacht. Mogelijk wordt ook de 20 graden weer eens bereikt.